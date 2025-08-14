K-드라마로 빠르게 확산한 한식 뉴욕타임스, 한식 전성기 선언 발효장 소스, 복합·균형적인 맛 나눔의 식문화 등도 인기 요인 한식의 독특한 맛을 내는 발효장

K-드라마에는 매회 어김없이 등장하는 장면이 있다. 바로 배우들이 음식을 맛있게 ‘먹는 장면’이다. 보다 보면 그 음식이 궁금해진다. 그리고 먹고 싶어진다.

K-드라마의 막강한 영향력은 이제 넷플릭스 회원이 아니더라도 알 수 있다. 한식이 빠른 속도로 퍼진 것도 K-드라마의 영향이 컸다. 갈수록 거세지는 한식 열풍은 음식 자체에 매력이 있어야 가능한 일이다.

미국 일간지 뉴욕타임스는 뉴욕 내 한식당의 인기를 다룬 특집기사에서 “한국이 수십 년 동안 이어진 프랑스 고급 요리의 시대를 종료시켰다”고 평가했다.

외국인이 푹 빠진 한식의 매력은 ‘건강’ 외에도 ‘다채로운 맛’과 ‘먹는 방식’이다. 발효장이라는 독특한 소스, 복합적이면서 균형 잡힌 맛, 그리고 음식을 공유하는 식문화다. 우선 한식이 독특한 맛을 내는 핵심은 ‘소스’에 있다. 이와 관련해 스페인 매체 베인테미누토스는 흥미로운 기사를 보도했다. “한국인은 왜 토마토를 요리에 사용하지 않는 걸까”라는 제목의 기사다. 서구권에서는 토마토 소스를 폭넓게 활용한다. 이와 함께 버터·크림·치즈와 같은 유제품과 육수가 주된 소스다. 서양 음식이 대부분 비슷한 맛을 내는 이유다.

반면 우리나라는 고추장·간장·된장·쌈장 등의 발효장이 기본 소스다. 이 매체는 “한국에는 토마토 대신 고추장, 간장 등의 발효 소스가 충분하기 때문”이라고 전했다.

발효장은 단맛·매운맛·짠맛·감칠맛·시큼한 맛 등 복합적 풍미를 가진다. 음식에 사용하면 다채로운 맛을 낸다. 한국인의 채소 섭취량이 많은 이유도 발효장으로 조리하기 때문이라는 분석도 나온다. 외국인에게 한식의 풍요로운 맛은 기존에 맛보지 못했던 새로운 미식의 영역이다.

복합적인 맛에서 중요한 것은 ‘조화로운 균형’이다. 다양한 맛이 균형을 이뤄야 미식이 완성된다. 비빔밥이 대표적이다. 다양한 재료가 고추장으로 한 데 섞이고, 고소한 참기름을 둘러야 맛의 균형이 잡힌다.

한식은 음식끼리의 결합에서도 맛의 균형을 맞춘다. 김치찌개에는 매콤함을 중화시키는 담백한 달걀말이와 고소한 김, 쌉싸름한 나물무침 등이 어우러진다. 한국인은 ‘페어링(음식 조합)’을 중요하게 여기는 민족이다. 타고난 미각으로 맛을 조화롭게 결합하는 데 능숙하다.

한식 세계화에 힘쓰는 비영리단체 난로학원의 최정윤 이사장은 “한식의 가장 독특한 특징은 조화의 미학”이라고 말했다. 그는 “다양한 음식이 한 상에 차려지는데, 각기 다른 맛을 가진 음식들이지만 함께 먹었을 때 놀라운 균형을 이룬다”고 했다. 이런 한식의 ‘하모니’가 외국인에게는 매력적으로 전달된다는 평가다.

한국인이 잘하는 푸드 페어링은 ‘안주 문화’에서도 엿볼 수 있다. 술을 마실 때도 가장 어울리는 음식을 페어링한다. 특히 한국처럼 안주 메뉴가 다양하게 발달한 국가도 드물다. 미국 매체 테이스팅테이블은 “소주, 막걸리, 맥주 등 각각의 술마다 어울리는 안주 요리 목록이 따로 있다”며 “한국의 안주 종류는 서양과는 비교도 안 될 만큼 매우 다양하다”고 놀라워했다.

이런 성향은 한국인이 외국 음식을 먹을 때도 나타난다. ‘살짝’ 부족하다고 느껴지는 맛을 보완하고자토핑으로 페어링하는 것이다. 예컨대 피자에는 불고기와 불닭을 올리고, 부족한 단맛을 채우려 겉에는 고구마무스까지 두른다. 핫도그에는 설탕과 겨자, 케첩, 치즈 등을 추가한다. 기름진 치킨에는 매콤달콤한 양념을 입히고, 새콤한 치킨 무도 곁들인다. 여기에 쌉싸래한 맛의 맥주도 필요하다. 한국식으로 다시 태어난 이런 음식들은 해외로 역수출되기도 한다.

한식의 매력에서 ‘나눔의 식문화’도 빼놓을 수 없다. 반찬과 찌개, 전골, 구운 고기 등을 공유하는 나눔의 문화다. 서로 국을 퍼주기도 하고 고기를 쌈 싸주기도 한다.

‘우리’라는 주어를 자주 쓰는 독특한 한국어처럼 한국은 공동체 의식이 강하다. 그래서 밥을 먹을 때도 음식을 나눠 먹는 행위를 중요하게 여긴다.

해외에서 돌풍을 일으키는 ‘코리안 바비큐’에도 나눔의 미학이 숨어 있다. 중앙에 놓인 화로를 중심으로 다 같이 둘러앉는다. 고기를 함께 구워 먹는 과정에서 하나가 되는 분위기가 연출된다. 이미 구워진 고기가 개인용 접시에 담겨 나오는 외국과는 다르다.

최정윤 이사장은 “음식을 공유하며 ‘함께 먹는 방식’은 미각에도 영향을 미칠 수 있다”며 “나눔의 식문화에는 공동체와 개인 사이의 조화를 추구하는 가치도 담겨 있다”고 말했다.

육성연 기자