김건희 특검 ‘당원 명부 압색 시도’ 비판 독재대응특위 “광화문 특검으로” 항의 방문

[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 ‘당원 명부’ 압수수색 시도와 관련해 14일 “독재로 가는 지름길로 가고 있다”며 “차베스보다 더 심한 것”이라고 비판을 쏟아냈다. 조배숙 당 독재대응특별위원회 위원장은 “한 분도 빠짐없이 광화문의 특검으로 같이 가자”고 했다 .

송 위원장은 이날 오전 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 진행된 의원총회에서 “전당대회 일정이 이미 공지된 상태에서 마치 빈집털이범처럼 중앙당사에 침탈해 들어 온 건 정말 천인공노할 작태가 아닐 수 없다”고 말했다. 그는 “특검이 들어와서 우리에게 내놓으라고 한 건 500만 당원 동지들의 개인정보”라며 “이름, 주민등록번호, 주소, 연락처, 가입 일시, 당원 유형 정보, 과거 당원 탈퇴 여부, 탈당했었다면 탈퇴 시기, 당비 납부 현황, 그리고 당비 납입 계좌번호까지 달라는 것”이라고 부연했다.

송 위원장은 “모 종교단체에 있는 사람들이 누군가의 사주를 받고 우리 당에 입당했다고 얘기하고 싶은 거 같은데, 그 사람들이 누군지 개인만 특정하면 되는 것 아니냐”며 “왜 그 사람들의 계좌 정보까지 필요한가”라고 지적했다. 이어 “분노하지 않을 수 없다”며 “묵과할 수 없다. 이게 독재 아니고 뭐냐”고 했다.

송 위원장의 설명이 이어지는 동안 의원총회에 참석한 의원들의 자리에선 “그게 말이 되냐”, “미쳤다” 등 특검을 향한 항의가 터져 나왔다. 송 위원장은 “우리의 생명줄인 당원 명부와 당원 개인정보를 넘겨주지 않을 것”이라며 “끝까지 지켜야 한다”고 강조했다.

뒤를 이어 연단에 오른 조배숙 위원장은 “당원 명부는 우리 당의 존재 이유다. 그리고 또 핵심 자산”이라며 “이것을 강탈하겠단 건 국민의힘 무력화하고 해체하겠다는 정치적 선언이고, 자유민주주의 뿌리 뒤흔드는 반헌법적 폭거”라고 목소리를 높였다. 조 위원장은 “수사기관이 당원 명부를 빼 간다면 누가 입당해서 정당 활동을 하겠나”라며 “정당민주주의와 종교의 자유를 훼손하는 헌법 파괴”라고 했다.

아울러 조 위원장은 국민의힘에 대한 ‘정당 해산’을 언급하는 더불어민주당을 “더불어독재당”, “더불어 위헌당”, “더불어 뻔뻔당” 등으로 칭하며 “독일 나치시대의 어두운 망령이 되살아난다”고 비판했다. 이어 의원총회에 참석한 의원들을 향해 특검팀 사무실 항의 방문에 나서자고 제안했다.