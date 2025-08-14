‘김건희 목걸이’라는 이름이 붙은 유사 디자인 제품이 온라인 쇼핑몰에서 6만 원대부터 130만 원대까지 다양한 가격에 거래되고 있다. 2022년 나토(NATO) 순방 당시 김건희 여사가 착용한 반클리프 앤 아펠 ‘스노우플레이크 펜던트’ 모델과 비슷한 형태다.

13일 네이버 쇼핑 검색 결과, ‘눈꽃 물방울 김건희 목걸이 실버 S925 화이트골드 도금’이라는 상품이 6만3200원에 판매 중이었다. 김 여사가 착용한 ‘스노우플레이크 펜던트’는 다이아몬드 71개로 눈꽃 결정을 형상화한 모델로, 진품가격은 2022년 당시 약 6000만 원, 현재는 약 8350만 원이다.

해당 모조품 판매자는 “요즘 핫한 김건희 목걸이”라는 설명과 함께 ‘실버 S925 재질’을 강조했다. 사진에는 반클리프 앤 아펠의 눈꽃 모양 디자인과 유사한 형태가 사용됐다. 제조국은 중국·독일 등으로 표시돼 있으며, 해외 위탁배송 형태라 검증 절차 없이 등록된 경우가 대부분이다.

진품은 8000만 원대에 판매되는 고급 주얼리지만, 온라인에서는 정품 대비 1/100 수준의 저가품부터 귀금속 재질의 고가품까지 범위가 넓다.

국내 제작 14K·18K 제품의 가격은 고가에 해당한다. 일부 판매자는 ‘영부인 목걸이’ 또는 ‘김건희 목걸이’라는 상품명과 함께 77만~133만 원에 판매하고 있다.

일부 상품 페이지에는 김 여사의 순방 당시 착용 사진과 “스페인 순방길 착용으로 더욱 인기가 높아진 목걸이”라는 문구도 함께 기재돼 있다.

유사 제품 상당수는 해외 배송 경로를 통한 위탁판매다. 국내 단속망이 닿기 어려운 이유다. 관세청에 따르면 지난해 국경 단계에서 적발된 지식재산권 침해 수입 모조품 규모는 1,705억 원에 달했다.

모나코 왕비가 쓰던 주얼리인데…‘구속’ 전 영부인 아이콘 됐다

프랑스 명품 주얼리 브랜드 반클리프 앤 아펠은 1956년 모나코 왕비가 된 할리우드 배우 그레이스 켈리의 결혼 예물을 제작하며 세계적인 명성을 얻었다. 김 여사가 착용한 ‘스노우플레이크 펜던트’는 브랜드의 대표 라인 중 하나다.

이 목걸이는 최근 김 여사 구속 사유 중 하나로 주목받았다. 김건희특검팀은 서희건설 압수수색 과정에서 진품 목걸이를 확보했으며, 김 여사 오빠 인척의 주거지에서는 동일 디자인의 가품을 발견했다.

특검은 김 여사 측이 가품을 배치해 진품의 존재를 숨기려 한 것으로 보고 증거인멸 혐의를 제기했다. 법원이 이를 받아들여 김 여사에 대해 “증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부하며 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 헌정사 최초의 사례가 됐다.