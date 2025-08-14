방산, 조선, 원전 등 40:30:30 비중 투자

[헤럴드경제=유동현 기자] 한화자산운용은 대한민국이 비교우위를 가지고 있는 차세대 핵심산업 3종에 투자하는 ‘한화 K방산조선원전펀드’를 출시한다고 14일 밝혔다.

해당 펀드는 FnGuide K방산조선원전 지수를 연동해 운용하는 인덱스 펀드다. 지수는 방산, 조선, 원전 각 산업 별 TOP5 기업을 선별해 40%, 30%, 30% 비중으로 담는다. 유동시가총액 가중방식을 적용해 개별 종목의 시총 규모를 편입 비중에 반영하며, 매 반기 리밸런싱을 진행한다. 리밸런싱 시에는 업종 및 종목별 한도를 10%로 제한해 상승한 종목의 차익은 일부 실현하고 비중이 낮아진 종목은 추가 편입할 수 있게 설계됐다.

K방산, 조선, 원전 산업은 글로벌 재무장 상황과 친환경, AI 등 변화하는 시장 환경에 장기 구조적 성장이 기대되는 분야다. K방산은 전세계적인 방위비 증액, 재무장 기조와 함께 전례 없는 호황 사이클에 들어섰다. 정치적인 요인과 생산능력을 감안했을 때, 폭발적으로 증가하는 무기 수요를 감당할 수 있는 국가는 사실상 한국이 유일하다는 평가가 나온다. 값비싼 첨단 무기를 적극적으로 도입하기 어려운 국가들의 무기 수요를 상당 부분 충당할 것으로 전망된다.

K조선은 환경 규제 강화와 노후 선박 교체 시기 도래, 미 정부의 적극적인 협력 요청 및 대중 제재 3박자에 힘입어 상승 곡선을 그리고 있다. 미국은 현재 LNG 수출에 주력하고 있는 한편, 자체적으로 LNG 운반선을 건조할 수 있는 능력이 없다. 이에 국내 조선 기업들이 신규 함정 건조, MRO(유지 보수) 등 다방면으로 협력하고 있어 미국의 LNG 사이클과 함께 장기 지속적인 성장이 예상된다. 뿐만 아니라 전세계적으로도 친환경 선박 및 노후선박 교체 수요가 맞물리면서 LNG운반선, 특수선 등 고부가가치 선박에 강점이 있는 국내 조선 5사는 본격적인 실적 성장세를 보이고 있다.

새롭게 도래한 원전 르네상스 시대, 그간 탈원전 기조로 원전 건설 경험을 상당 부분 상실한 주요국과 달리 K원전은 표준화된 시공 능력과 안정적인 설비 조달 능력을 경쟁력 삼아 주도 업종으로 떠올랐다. AI 패권 경쟁으로 전력 수요가 급증하자 고효율 친환경 에너지원인 원자력은 에너지 안보를 위해 확보해야 할 주요 에너지원으로 자리 잡았다. 특히 장소 제약이 적고 비교적 안정적인 SMR(소형 모듈형 원자로)에 대한 관심이 커지면서 관련 공급망을 제공하는 국내 기업들이 글로벌 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

최영진 한화자산운용 CMO는 “방산, 조선, 원자력 산업은 모두 글로벌 공급망 개편 등 국제 질서의 변화에 따라 구조적 성장의 길목에 들어섰다.”라며 “한화K방산조선원전펀드는 높은 성장 잠재력 및 우리 대한민국이 상대적 경쟁 우위를 가지고 있는 주요 산업에 효율적으로 장기 투자할 수 있는 상품”이라고 말했다.

해당 펀드는 이날 한화투자증권, 직판앱 PINE을 통해 출시되며, 18일부터 삼성증권에서도 투자할 수 있다.