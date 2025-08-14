‘한국형 팔란티어’ 모델로 성장성 입증 자체 데이터 인프라·AI 기술로 글로벌 정조준 공모 자금으로 R&D 투자·인재 영입 투자

[헤럴드경제=차민주 기자] 한국의 팔란티어를 꿈꾸는 한컴인스페이스가 코스닥 입성에 시동을 걸었다.

한컴인스페이스는 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출했다고 14일 밝혔다.

상장 주관사는 대신증권이 맡았다.

한컴인스페이스는 지난 2012년 한국항공우주연구원 출신의 최명진 대표가 설립한 기업이다. 위성, 드론, 지상센서에 대한 다양한 데이터를 분석하여 국방, 재난, 농업 분야 등에 필요한 실시간 의사결정을 지원하는 ‘한국형 팔란티어’ 모델을 제공하는 사업이 핵심이다.

한컴인스페이스는 자사 경쟁력으로 ▷독자 데이터 수집 인프라 ▷인공지능(AI) 기반 복합 데이터 융합 기술 ▷의사결정 지원 알고리즘 ▷자동화된 워크플로우를 꼽았다. 자체 개발한 미션 플랫폼 ‘인스테이션(InStation)’을 활용해 이 같은 요소를 통합·분석·시각화하고, 고객에게 인사이트를 제공한다는 방침이다.

앞서 한컴인스페이스는 지난 6월 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 통과했다. 이후 포스코기술투자, 코너스톤투자파트너스 등 주요 기관투자자로부터 1개월여 만에 125억원의 프리 기업공개(IPO) 투자를 유치했다.

아울러 최근 한글과컴퓨터가 콜옵션을 행사해 최대 주주로 올라서면서, 그룹 차원의 안정적인 경영 환경을 확보했다고 한컴인스페이스는 설명했다. 이를 기반으로 그룹사들과의 AI 사업 협업도 극대화할 예정이다.

한컴인스페이스는 이번 공모 자금을 데이터 인프라 확충, AI 융합·분석 기술 고도화를 위한 연구개발(R&D) 투자, 해외 시장 진출을 위한 인재 영입·마케팅 등에 집중적으로 투자해 국내는 물론 글로벌 시장까지 노린단 계획이다.

최명진 한컴인스페이스 대표는 “이번 코스닥 상장 추진은 지난 10여년간 쌓아온 독보적인 기술력의 가치를 시장에 증명하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “AI 기반 융합 분석과 독자 데이터 인프라를 결합한 미션 플랫폼으로 국내를 넘어 글로벌 핵심 플레이어로 도약하겠다”고 했다.