[헤럴드경제=나은정 기자] 아르헨티나 전역을 뒤흔든 ‘펜타닐 사건’의 사망자가 96명으로 늘어났다.

13일(현지시간) 현지 매체 인포바에, 파히나12 보도에 따르면 지난 4월 7명의 사망으로 시작된 이 사건의 누적 사망자 수는 이날 기준 96명으로 집계됐다. 지난 6일까지 공식 사망자 수는 76명이었는데 불과 일주일 만에 20명이 더 늘어났으며, 피해자가 더 있을 수 있다는 우려가 나온다.

사건은 지난 4월 라플라타시에 위치한 이탈리아노 병원 중환자실에서 호흡 곤란으로 환자 7명이 거의 동시에 숨지면서 수면 위로 드러났다. 최종적으로 해당 병원에서만 15명이 사망했고, 조사 결과 이들에게 투여된 펜타닐이 오염돼 있었다는 사실이 밝혀졌다.

문제가 된 펜타닐 약품은 제약사 HLB 파르마 그룹이 제조한 합성 오피오이드 펜타닐 앰플로, 아르헨티나 전역 200여 개 병원과 보건소에 배포된 30만 개 중 일부였다.

피해자들은 모두 중환자로, 진통제나 마취제로 해당 펜타닐을 투여받은 후 폐렴과 같은 심각한 질병을 일으킬 수 있는 다제내성 박테리아에 감염돼 사망했다. 또 피해자들에게서는 폐렴간균과 병원에서 주로 발견된다는 그람음성균 랄스토니아 피케티균도 검출됐다.

사건을 담당한 에르네스토 클레플락 판사는 잠재적 피해자가 상당수 더 있을 것으로 추정하고 있다며, 관련자 24명을 조사하는 동시에 이들의 자산 동결과 출국 금지 조치를 내렸다고 밝혔다.

그러나 이 같은 사태에도 보건복지부 장관의 공식 사과나 사임이 없었다는 점에서 여론은 차가운 반응을 보이고 있다.

현지에서는 이번 사태를 2004년 공연장 화재로 194명이 숨진 ‘크로마뇽 사건’에 빗대어 “보건계의 크로마뇽”이라 부르고 있으며, 피해 규모는 더욱 커질 수 있다고 인포바에는 전했다.