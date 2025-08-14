2023년부터 생성형 AI 개발에 박차 에이전트 간 스스로 협업하는 A2A 구현 목표

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스가 반도체 업무에 특화된 생성형 AI 플랫폼 ‘가이아(GaiA, Generative AI Assistant)’를 개발해 내부 업무 혁신에도 박차를 가하겠다고 밝혔다.

SK하이닉스는 14일 “업무 혁신을 위한 AI 플랫폼 및 생성형 AI 서비스 3종을 개발했다”며 “반도체 제조 프로세스의 혁신을 뒷받침하는 것은 물론, 임직원의 다양한 업무를 지원해 효율성과 혁신성을 동시에 끌어올리는 것을 목표로 개발됐다”고 설명했다. 하이닉스의 AI 전환에 가속도가 붙은 것이다.

대지의 여신(Gaia)에서 영감을 받은 가이아는 구성원의 업무 효율성과 창의성을 풍요롭게 키우는 든든한 토대 역할을 한다. 구성원들이 사내 보안망 내에서 안전하게 생성형 AI를 활용하고 업무 특화 서비스를 개발 및 운영하도록 지원하고 있다.

가이아를 활용하면 업무 프로세스를 그대로 반영한 에이전틱 AI를 구현할 수 있어, 부서·업무별 맞춤형 AI 에이전트(Agent)를 개발할 수 있다. 더불어 피드백 루프(Human-In-The-Loop) 체계를 통해 현업 도메인의 지식과 경험을 지속적으로 반영할 수 있는 환경도 제공한다. 에이전틱 AI란 인간의 개입 없이 스스로 목표를 설정하고, 계획을 수립하며, 작업을 실행하는 인공지능 시스템이다.

SK하이닉스는 지난 7월 ‘비즈(Biz) 특화’ 서비스로 ▷장비 보전 에이전트 ▷글로벌 정책·기술 분석 에이전트 ▷HR 제도 에이전트 ▷회의 에이전트 등을 베타 오픈했다. 이들 서비스는 반도체 생산·제조에 활용할 수 있는 점이 특징이다. 실제로 개발·양산 현장에서 활용되며 긍정적인 반응을 이끌고 있다.

8월 초에는 전사 구성원 대상으로 SK하이닉스 향(向) ChatGPT 서비스인 ‘LLM Chat’을 베타 오픈했다. 사내 보안망으로 안전하게 접속해, 사내 데이터 및 지식 기반의 질의응답 서비스로 업무를 효율화할 수 있다.

일반 업무와 전문 업무를 모두 지원하는 AI 비서 서비스인 에이닷 비즈(A.Biz)도 도입됐다. 회의록, 보고서 작성 등과 같은 일반 사무를 비롯해 구매, 채용, 세무, 법무, PR 등 전문 업무도 맡길 수 있다. 가이아와 연계를 목표로 SK텔레콤과 함께 개발 중인 에이닷 비즈는 11월 정식 공개 예정이다.

이번 가이아 플랫폼을 구성하는 AI 서비스 3종은 SK하이닉스의 ‘생성형 AI 로드맵’에 맞춰 완성됐다. 지난 2023년부터 회사는 ▷네이티브 RAG + LLM(2023) ▷에이전트 및 작업 도구(2024) ▷에이전틱 AI(2025) ▷에이전트 오케스트레이션(2025) 순서로 AI 서비스를 개발 중이다.

한 차원 진화한 형태의 AI 시스템도 준비 중이다. 최종 목표는 에이전트 오케스트레이션 기술로, A2A(Agent to Agent)를 구현하는 것이다. A2A는 에이전트 간 상호 소통하며 역할을 분담하고, 스스로 문제를 해결하는 시스템을 말한다. 그 중심에는 자원을 최적화하고, 효율적인 에이전트 조합으로 워크 플로(Work Flow)를 구성하는 에이전트 오케스트레이션이 있다.

향후 회사는 다양한 에이전트가 협업하는 A2A로 유연하고 단계적인 문제 해결 방식을 도입한다는 계획이다. 또한, 비즈 특화·LLM Chat·그룹사 에이닷 비즈를 하나로 통합한 에이전틱 AI를 개발하는 동시에 기존 RAG + LLM 인터페이스의 한계를 극복하고, 팹(Fab) 내 모든 시스템을 연결하는 통합적 스마트팩토리도 구현한다는 방침이다.

SK하이닉스는 지난 2017년 국내 제조업 최초로 데이터 사이언스 조직을 출범시켰고, 데이터 기반 의사결정 문화를 내재화했다. 2024년에는 AIX 전문 팀을 꾸려 AI 전환을 위한 체계적인 기반도 마련했다. 이와 함께 생성형 AI 서비스를 지속해서 개발·공개하며 AI 혁신을 앞당기고 있다.

SK하이닉스 관계자는 “전 세계가 주목하고 있는 에이전틱 AI를 반도체 산업에 특화해 개발하고, 전사적으로 접목해 업무 효율성과 혁신성을 끌어올릴 것”이라며 “올해는 에이전틱 AI를 더 고도화하고, 에이전트 오케스트레이션을 개발해 또 한 번의 생성형 AI 혁신을 이룰 것”이라고 밝혔다.