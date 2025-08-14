‘투게더XSMCC’ 아침에 열리는 호러 영화 시사회 ‘식사이론’ 영화소재 활용한 콜라보 메뉴 제공

[헤럴드경제=손미정 기자] 아침잠을 깨워주는 호러 영화 시사회부터 눈과 입으로 함께 즐기는 오감만족 시사회까지. 특별한 경험을 입힌 다채로운 시사회들이 개봉 전 관객들을 맞고 있다. 미리 영화를 관람하는 것을 넘어 체험형 관람으로 확장시키려는 재기발랄한 시도들이 눈길을 끈다.

내달 3일 개봉하는 호러 로맨스 ‘투게더’(연출·각본 마이클 생크스)는 오는 16일 ‘아침에 열리는 호러 영화 시사회’를 진행한다. 출근 전 아침 루틴을 응원하는 웰니스 커뮤니티 SMCC(서울모닝커피클럽)과 손잡았다. ‘투게더’는 관계의 한계에 부딪힌 오래된 커플이 이사한 곳에서 서로의 몸이 점점 붙어버리는 기이한 현상을 겪는 이야기를 담았다.

오전 일찍 진행되는 이번 시사회는 공포 영화를 아침잠을 확실하게 깨워줄 ‘모닝 알람’으로 새롭게 정의한다. SMCC는 개봉 전에 미리 오픈하는 조조영화관 컨셉의 ‘SMCC CINEMA’의 첫 번째 작품으로 ‘투게더’를 선택했다. SMCC ‘투게더’ 프리미어 시사회는 16일 오전 8시 30분에 시작해, 영화 상영 후 30분 간 SMCC 멤버들과 영화에 대한 감상을 나누는 토크가 진행된다. 시사회는 에무시네마와 라이카시네마, 아트나인에서 진행되며 각 극장에서 예매 가능하다.

오는 20일 개봉을 앞둔 판타지 코미디 ‘식사이론’은 식품 브랜드와 손잡고, 영화 속 소재를 현실로 끄집어낸 콜라보 메뉴로 가득차린 시사회를 준비했다. 영화 ‘식사이론’은 존재감 없이 살아가던 평범한 직장인 ‘경수’가 비밀의 치킨 레시피를 손에 넣으며 벌어지는 내용을 담은 영화다.

‘식사이론’은 지난 14일 롯데웰푸드와 협업해 개발한 신상 ‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’을 전원에게 제공하는 ‘오감만족 한입 시사회’를 진행했다. 오는 20일에는 진행되는 일반 예매 관객을 위한 ‘한끼줍씨네 상영회’에서는 ‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’과 함께 ‘클라우드 논알콜릭’과 영화의 로고가 인쇄 된 ‘식사이론’ 수세미를 증정한다.

영화의 유쾌한 세계관을 확장시킨 ‘맛있는 콜라보 메뉴’도 눈길을 끈다. 극장에서는 ‘식사이론’의 주요 소재인 치킨을 활용한 이색 신메뉴 3종을 만나볼 수 있다. 숯불향과 갈비양념의 맛을 입힌 ‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’은 영화의 콘셉트를 그대로 담아낸 신선한 재미를 선사한다. 오븐에 구워낸 ‘숯불갈비양념 치킨’과 동파육의 풍미와 육즙을 살린 ‘동파육 청경채 군만두’까지 더해져 관객의 입맛을 사로잡는다.

제작사 측은 “영화 콘셉트에 맞춘 특별 구성으로 관객들에게 색다른 즐거움과 함께 ‘식사이론’만의 유쾌한 세계관을 한층 풍성하게 경험할 기회를 선사할 예정”이라면서 “맛과 재미, 상상력이 한데 어우러진 식사이론만의 특별한 영화 경험이 관객을 기다리고 있다”고 설명했다.