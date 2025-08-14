유공자 후손 소상공인 위한 ‘명품가게’ 프로젝트 시작

[헤럴드경제=김현일 기자] 한국경제인협회가 광복 80주년을 맞아 독립운동가 후손이 운영하는 미술교습소의 리모델링을 지원하고 첫 현판식을 개최했다.

14일 한경협에 따르면 독립유공자 김혁 선생의 증손녀 김수정 씨가 운영하는 서울 도봉구 창동의 ‘팔레트 미술교습소’에서 ‘명품가게(명예를 품은 가게)’ 1호점 현판식을 가졌다.

김혁 선생은 북로군정서를 실질적으로 주도한 핵심 인물로, 청산리 전투에 참여했으며 신민부 민정위원장으로 독립군 양성을 위해 노력한 인물이다.

‘명품가게’ 프로젝트는 한경협이 국가보훈부, KB금융그룹, 광복회, 한국해비타트와 함께 추진하는 민관 협력 사업이다. 독립유공자 후손의 생업 공간을 개선하고 자긍심을 고취하는 것을 목표로 한다. 공간 리모델링뿐 아니라 경영컨설팅 등 다양한 지원을 제공한다.

1호점으로 선정된 ‘팔레트 미술교습소’는 노후화된 건물로 운영에 어려움을 겪던 김수정 씨가 직접 프로젝트 참여를 신청하면서 지원이 성사됐다.

이번 지원을 통해 외벽 정비, 간판 교체, 실내 리모델링, 수도관 보강 등 전반적인 공간 개선이 이뤄졌다. 교습소 내부에는 독립운동가 김혁 선생의 초상화가 걸려 있어 단순한 교육 공간을 넘어 ‘기억과 교육이 공존하는 장소’로서 상징성을 더했다.

김수정 씨는 “할아버지의 희생을 모두가 기억해주는 것에 감사하다”며 “고귀한 뜻과 의지가 지역사회, 나아가 국민들에게 확산될 수 있도록 후손으로서 노력하겠다”고 말했다.

이날 현판식에는 류진 한경협 회장, 권오을 국가보훈부 장관, 양종희 KB금융 회장, 김진 광복회 부회장, 이광회 한국해비티트 사무총장을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

류진 회장은 “많은 아이들이 명품학원의 현판을 보며 독립운동가들의 애국심을 본받게 될 것”이라며 “경제계도 유가족들의 명예로운 삶을 위해 정성을 다하겠다”고 말했다.

명품가게 프로젝트는 경남 의령, 서울 영등포, 충남 천안, 전남 영암, 경북 칠곡, 경북 포항, 충남 서산 등 전국 총 8개 지역에서 순차 진행될 예정이다. 보습학원, 과일가게, 대장간 등 다양한 업종으로 구성됐으며 해당 업종에 맞춘 맞춤형 리모델링이 진행된다.

2호점은 독립운동가 조소앙 선생의 손녀 조수래 씨가 운영하는 ‘명품대장간’이다. 조소앙 선생은 건국훈장 대한민국장을 추서 받고, 임시정부 외무부장 등 요직을 역임하며 독립운동에 힘썼던 인물이다.

이상윤 한경협 지속성장가능본부장은 “앞으로도 민관 협력을 통해 실질적인 지원이 더 많은 소상공인에게 닿을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.