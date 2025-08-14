16일 시청 야외음악당서 문화소풍 ‘지-서머 파크닉’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 무더운 여름 도심에서 가족이 함께 공연을 즐기며 물놀이를 할 수 있는 특별 프로그램 ‘아트피크닉’을 선보인다.

광주광역시(시장 강기정)는 오는 16일 시청 야외광장에서 가족 문화예술 체험 프로그램인 도심 속 문화예술 소풍 ‘지-서머(G-SUMMER) 파크닉’을 개최한다.

광주시가 연중 12차례 운영하는 아트피크닉 중 여름행사인 ‘지-서머 파크닉’은 공연(솜사탕쇼, 기구거품쇼), 오락, 물놀이(물 미끄럼틀, 대형 풀장, 그늘막 수영장), 체험프로그램(여름 볕가림모자 꾸미기, 대나무 물총 꾸미기, 비치볼 꾸미기 등 10종) 등 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

모든 프로그램은 무료이며, 행사는 오후 2시부터 6시까지 진행된다.

광주시는 안전관리를 위해 구역별 안전관리요원을 두고, 응급상황에 대비해 의료진과 구급차를 상시 배치한다. 또 폭염에 대비해 쉼터, 얼음물을 제공한다. 물놀이장은 ‘50분 운영, 10분 휴식’ 한다.

하반기 ‘아트피크닉’은 광주역사민속박물관에서 9월 13·20·27일, 10월 4·25일에, 시청 야외광장에서 9월 6일과 10월 11일에 진행된다.

전은옥 문화체육실장은 “무더운 여름 시민들이 도심에서 시원하게 여름을 즐기고, 문화예술을 체험하며 특별한 추억을 만들길 바란다”며 “가족이 함께 안전하게 즐길 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.