삼성스토어·삼성닷컴 구매고객 최대 10% 혜택 추가 제공 LG전자도 최대 110만원 할인·적립

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 14일 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업(으뜸가전사업)’ 신청 접수 개시일에 맞춰 고객 안내를 강화하고 있다고 밝혔다.

삼성전자는 삼성스토어와 삼성닷컴에서 으뜸효율 가전제품 구매 시 최대 10% 혜택을 추가로 제공한다.

13일부터 열린 온라인 전용 페이지를 통해 환급신청이 가능하며, 오는 20일부터 순차적으로 환급된다.

이에 맞춰 삼성전자는 환급 신청에 어려움을 느끼는 소비자들을 위해 전국 삼성스토어에서 1:1 맞춤형 상담을 제공하며 고객 편의성과 접근성을 높인다.

소비자들은 삼성스토어 직원과의 상담을 통해 ▷환급 대상 여부 확인 ▷에너지효율 등급 라벨 및 제품 명판 촬영 ▷필수 서류 준비 ▷온라인 신청방법 등 환급에 필요한 전 과정을 상세하게 안내받을 수 있다.

더불어 삼성닷컴에서도 상세 신청방법을 확인할 수 있을 뿐 아니라 ‘증빙서류 간편 발급 서비스’를 통해 환급 신청에 필요한 구매영수증과 거래내역서를 쉽고 빠르게 받을 수 있다.

‘으뜸가전사업’은 에너지소비효율 최고등급 제품을 구매한 소비자에게 정부에서 구매 비용의 10%를 환급해주는 사업으로, 고효율 제품 구매를 장려하고 에너지 절감을 지원하는 정책이다.

대표적으로 세탁건조기에서는 비스포크 AI 콤보, 에어컨은 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리, QLED TV, 냉장고에서는 비스포크 AI 하이브리드 등이 으뜸가전사업 대상이다.

LG전자는 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’과 별개로 추가 혜택을 제공한다. 이달 18일까지 진행되는 ‘LG 베스트위크’ 기간 LG전자 베스트샵에서 에어컨, 냉장고 등 18개 품목을 사면 최대 110만원의 할인 또는 멤버십 포인트를 적립할 수 있다.

‘E-순환페스티벌’에서는 E-순환우수제품 인증 모델을 구매하거나 구독할 경우 제품 금액의 10%(제품당 최대 5만원)를 네이버페이와 카카오오페이 포인트로 환급해준다. 온라인 브랜드샵에서는 으뜸효율가전 구매 시 최대 50만원 상당의 할인 쿠폰을 제공한다.