KT&G 신규모델 수주 선제 대응…연말부터 생산

[헤럴드경제=유재훈 기자]아이티엠반도체가 인도네시아 치카랑에 전자담배 생산법인을 설립했다고 14일 밝혔다.

아이티엠반도체는 베트남에 이어 설립된 인도네시아 공장을 통해 KT&G 신규모델 수주에 따른 제품 공급 증가와 향후 지속적인 시장 확대에 선제적 대응에 나선다는 계획이다.

인도네시아 치카랑에 설립된 ‘아이티엠반도체 인도네시아’ 법인은 연면적 9500㎡, 약 2800평 규모로 올해 연말부터 전자담배 디바이스 생산을 시작한다.

새로 설립된 법인은 자카르타 남동쪽 50㎞ 인근 치카랑, 카와산 산업단지에 위치해 전력, 수도 등 인프라 공급이 안정적이며 생산 효율성이 높다는 평가를 받고 있다. 또 인도네시아 최대 컨테이너 항만인 탄중 프리옥 항만과 50㎞ 거리에 있어 원자재 및 완제품 수출입이 용이하고 물류 효율성이 뛰어나다.

나혁휘 아이티엠반도체 대표이사는 “향후 전자담배 사업 성장을 위해 인도네시아 법인을 글로벌 생산기지로 육성할 것”이라며 “안정적인 공급망 구축과 품질관리를 통해 고객만족과 기업가치 제고에 노력하겠다”고 말했다.