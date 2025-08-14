8월 18일 오후 2시부터 선착순 5000명 모집

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)는 거북섬을 배경으로 달리는 ‘2025 제11회 시흥시 전국하프마라톤 대회’가 10월 12일 거북섬 인근 한국공학대학교 제2캠퍼스 일대에서 열린다고 14일 밝혔다.

이번 대회는 시흥시체육회가 주최하고 시흥시육상연맹이 주관하며, 시흥시 및 시흥시의회가 후원한다. 대회는 당일 오전 9시에 한국공학대학교 제2캠퍼스에서 출발해 시화방조제를 거쳐 다시 출발지로 돌아오는 하프마라톤 코스(21.0975km)와 10km, 5km 개인전 코스로 진행된다. 참가자들은 시흥의 아름다운 자연경관과 함께 가을의 정취를 만끽하며 달릴 수 있다.

전국의 마라톤 동호인과 시민들의 많은 관심과 참여가 기대되는 가운데, 8월 18일 오후 2시부터 대회 공식 누리집에서 참가자 5000명을 선착순으로 모집한다.

또한, 대회 당일에는 오이도역과 시흥시청에서 대회장인 거북섬 한국공학대학교 제2캠퍼스까지 무료 셔틀버스가 운행돼 참가자 편의를 지원한다.

시는 이번 대회가 시민 건강 증진과 지역 체육 활성화에 이바지하는 한편, 시흥의 자연과 관광자원을 알리는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

자세한 문의 및 신청 방법은 대회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.