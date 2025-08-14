[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 4억 스트리밍 곡이 탄생했다 이번엔 ‘바이트 미(Bite Me)’다.

14일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면, 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키) 미니 4집 ‘다크 블러드(DARK BLOOD)’의 타이틀곡 ‘바이트 미’가 지난 12일 기준 4억 10만 8619회 재생됐다.

엔하이픈은 앞서 미니 2집 ‘보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)’ 수록곡 ‘피버(FEVER)’에 이어 두 번째 4억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

2023년 5월 공개된 ‘바이트 미’는 특유의 다크한 분위기가 인상적인 엔하이픈 대표곡이다. 운명의 상대와 재회한 소년이 자신과 소녀가 피로 연결된 운명임을 깨닫는 이야기를 담았다. 희승이 녹음 디렉팅에, 니키가 안무 제작에 참여하는 등 멤버들이 다방면으로 역량을 발휘해 완성도 높은 음악이 탄생했다.

이 곡은 스포티파이 글로벌과 미국 ‘데일리 톱 송’에 진입하는 등 각종 글로벌 차트에서 엔하이픈 자체 최고 순위를 찍었다. 또한 이 곡의 뮤직비디오는 웅장한 영상미로 큰 사랑을 받으며 엔하이픈 뮤직비디오 중 최단기간 1억 뷰를 달성했다. 엔하이픈은 지금까지 총 12개의 억대 스트리밍곡을 배출했다.