차정인 교수 국가교육위원장 내정 비판

[헤럴드경제=김진 기자] 안철수 국민의힘 당대표 후보는 장관급 국가교육위원장에 차정인 부산대 법대 교수가 내정된 것과 관련해 14일 “이재명 대통령, 조국 부부에게 사채라도 썼습니까”라며 “도대체 무슨 신세를 졌길래 국정으로 브로맨스를 찍고 있습니까”라고 비판했다.

안 후보는 이날 오전 자신의 페이스북에서 차 교수에 대해 “조국 부부 입시비리 사태를 두고 ‘조민을 지키지 못해 미안하다’고 외친 사람”이라며 이같이 말했다.

안 후보는 “(차 교수는) 부산대 총장 재임 중 기를 쓰고 조민 방탄에 열중하다가 직무유기로 고발도 당했다”며 “부산교육감에 출마해서는 ‘입학 취소를 막을 재량이 없었다’, ‘조민의 억울한 부분을 밝히기 위해 최선을 다했다’고 반성문을 썼다”고 지적했다.

그러면서 “아무래도 이재명 대통령이 조국 부부에게 드러나지 않은 빚이 있나 보다”며 “이 대통령이 조국 부부에게 막대한 빚을 당겨 쓰지 않는 이상에야 광복 80주년에 부부를 쌍으로 사면을 시켜주고, 그 자녀의 대변자에게는 장관급 자리까지 선사한단 말인가”라고 말했다.