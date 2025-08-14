[헤럴드경제=나은정 기자] 13일부터 중부지방에 쏟아진 기록적인 폭우로 인천과 경기 김포·포천에서 3명이 숨지고 수백 명이 대피하는 등 피해가 잇달았다.

14일 행정안전부에 따르면 전날 오후 11시 기준 수도권은 일시 소강상태였지만, 충남 북부를 중심으로 비가 이어졌다.

오후 10시 기준 서울·인천·경기·강원·충남 등지에는 호우특보가 발효됐으며, 이 중 서울 3곳, 인천 3곳, 경기 11곳, 강원 2곳, 충남 4곳에는 호우경보가 내려졌다. 호우경보는 3시간 누적 강우량이 90㎜ 이상 또는 12시간 누적 강우량이 180㎜ 이상 예상될 때 발령된다.

이날 0시부터 오후 10시까지 누적 강수량은 인천 영종도 255.5㎜, 경기 김포 248.5㎜, 서울 도봉 234.5㎜, 경기 고양 233.5㎜, 양주 218.5㎜, 강원 철원 130.5㎜, 경기 가평 128.5㎜, 충남 홍성 76.0㎜ 등등을 기록했다. 특히 인천 옹진은 오전 9시 14분 기준 60분 강수량이 149.2㎜로 가장 많은 비가 쏟아졌다.

인명피해도 잇달았다. 경기 포천에서는 오전 7시쯤 영북면 도로에서 SUV 차량이 빗길에 미끄러져 신호등을 들이받아 70대 여성이 숨졌고, 인천에서는 오전 7시 20분쯤 중구 운서동 도로에서 차량이 빗길에 미끄러지면서 호수에 빠져 40대 운전자가 사망했다. 경기 김포에서는 낮 12시 14분쯤 고촌읍 대보천에서 차량이 하천에 떠내려가 뒷좌석에 있던 80대 남성이 숨진 채 발견됐다.

주민 대피도 이어졌다. 서울 124세대 202명, 인천 169세대 224명, 경기 199세대 286명이 일시 대피했고, 이 가운데 267세대 413명이 마을회관, 경로당, 공공시설 등 임시주거시설에 머물고 있다. 도로 침수 66건, 사면 붕괴 1건, 역사 침수 1건, 주택 침수 5건 등 공공·사유시설 피해 신고도 74건 접수됐다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 오후 6시 30분부로 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고 중대본 비상근무를 2단계로 격상했다.

한편 14일 출근길에도 수도권 폭우는 계속되고 있다. 서해상에서 발달한 비구름대가 유입되면서 오전까지 수도권과 강원내륙·북부 산지, 충남 북부에 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우가 내릴 전망이다.

특히 수도권은 아침까지 시간당 30∼70㎜씩 비가 매우 거세게 쏟아질 때가 있겠다. 경기 파주는 전날부터 이날 오전 7시까지 온 비가 총 313.7㎜, 인천 옹진(장봉도)은 284.5㎜, 경기 동두천 272.0㎜, 김포 266.5㎜, 서울 도봉은 260.0㎜에 달하는 등 수도권에 이미 많은 비가 내려 추가 피해가 우려된다.

이번 비는 오후 들어 잦아들 것으로 예상되지만, 밤까지 완전히 그치지는 않을 것으로 보인다.

기상청은 이날 오전 5시 발표한 예보에서 앞으로 수도권과 서해5도에 50∼150㎜, 최대 180㎜ 이상 비가 더 내릴 것으로 내다봤다. 강원 내륙·산지는 30∼80㎜(강원중·북부내륙 최대 120㎜ 이상), 충남 북부와 충북 중·북부는 20∼60㎜(충남북부 최대 80㎜ 이상)의 비가 예보됐다.

한편, 중부지방이 극한 호우에 시달리는 동안 충청남부 이남은 북태평양고기압 영향으로 폭염이 기승을 부렸다. 충청남부와 남부지방, 제주에는 폭염주의보가 내려졌으며, 일부 지역은 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았다. 전국 낮 최고기온은 29∼35도로 전망됐다.