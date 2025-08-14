- 18-27일 ‘2026년 도민참여예산 제안사업’ 선정 온라인 투표 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 오는 18일~27일까지 ‘2026년 도민참여예산 공모 제안사업’ 선정을 위한 온라인 투표를 진행한다고 14일 밝혔다.

투표는 도 온라인 소통 플랫폼 ‘충남서로이(e)음’에서 할 수 있고, 분야별 우선순위 사업을 5건씩 선택하면 된다.

투표 대상은 ▷도 정책사업 17건(53억원) ▷시군 주민 생활 밀착사업 27건(51억 7590만원)이다.

도는 도민투표결과(30%)와 오는 28일부터 9월 1일까지 진행하는 도민참여예산위원 투표결과(70%)를 합산해 사업을 선정할 예정이다.

최종 선정된 사업은 내년도 본예산 편성에 반영되며, 선정 결과는 9월초 도 누리집과 충남서로이(e)음에서 확인할 수 있다.

도 관계자는 “도민참여예산은 도민이 사업 제안부터 예산 편성까지 참여하는 재정 민주주의의 중요한 과정”이라며 “꼭 필요한 사업이 선정될 수 있도록 도민분들의 적극적인 관심과 투표 참여를 부탁드린다”고 말했다.