[헤럴드경제=나은정 기자] 전북 정읍의 한 고깃집에서 사장이 10대 아르바이트생을 야구방망이로 폭행하는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

13일 뉴시스에 따르면 정읍에서 고깃집을 운영하는 A씨(30)는 전날 오후 11시 20분쯤 아르바이트생 B(19)이 자신의 아내인 가게 매니저에게 욕설을 했다는 이유로 B군을 무차별 폭행했다.

이 과정에서 A씨는 B군의 발을 걸어 바닥에 넘어뜨린 뒤 주먹질과 발길질을 퍼부었고, 야구방망이까지 휘두르며 B군을 폭행한 것으로 밝혀졌다. 가게 폐쇄회로(CC)TV에는 B군이 A씨에게 폭행을 당해 머리를 부여잡고 고통을 호소하는 모습이 고스란히 담겼다.

B군은 얼굴과 눈 부위에 심한 부상을 입고 인근 병원에 입원 중이다.

병원 측은 B군이 둔기에 의해 안면 부위를 다치는 등 상해 정도가 심각해 정밀 검사가 필요하며, 현재로서는 상해 진단 자체를 발급하기 어려운 상태라고 전했다.

B군은 “가게 매니저에게 욕설한 사실이 없고, 폭행을 당하던 중에도 이를 설명했지만 사장이 말을 들어주지 않았다”며 억울함을 호소하고 있다.

경찰은 식당 CCTV 영상과 폭행에 사용된 야구방망이 등을 증거로 확보하고, 정확한 사건 경위를 조사 중이다.