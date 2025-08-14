[헤럴드경제=김진 기자] 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 중앙당사 압수수색이 14일 새벽 종료됐다며 “끝까지 막겠다”고 말했다.

송 위원장은 이날 새벽 자신의 페이스북에서 “새벽 1시 경 어제(13일) 오전 10시에 들어왔던 특검이 기나긴 대치 끝에 당사에서 철수했다”고 밝혔다.

송 위원장은 “당원 동지들께서 힘을 모아주신 덕분에 일단 오늘은 빈 손으로 철수시킬 수 있었다”며 “그렇지만 저는 오늘 이곳 중앙당사에 남아서 당사를 지키겠다”고 말했다.

그는 “500만에 이르는 전 당원의 개인정보, 이름, 성별, 주소, 주민번호, 계좌정보까지 모조리 내놓으라는 개인정보 무단 강탈, 결단코 수용할 수 없다”며 “끝까지 막겠다”고 했다.

김건희 특검팀은 전날 오전 10시40분쯤부터 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색 영장 집행에 나섰다. 특검은 “건진법사 등 청탁 의혹과 관련해 현재 국민의힘 당사에 대해 전산 자료 제출 협조 차원에서 압수수색영장을 집행하고 있다”고 했다.

특검팀은 앞서 건진법사로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 등을 수사해 왔고, 이번 국민의힘 당사 압수수색을 통해 통일교 관계자들의 집단 가입 여부를 파악하려 한 것으로 알려졌다.