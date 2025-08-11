[헤럴드경제=장연주 기자] ‘저속노화’로 잘 알려진 정희원 박사(서울시 초대 건강총괄관)이 최근 tvN 예능 ‘유퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 이계호 서울대 명예교수의 주장을 반박해, 눈길을 끈다. 이 교수는 방송에서 매일 물 2l를 마시면 오히려 건강에 좋지 않고, 저염식에 대해서도 위험하다고 말한 바 있다.

정 박사는 지난 10일 자신의 유튜브채널 커뮤니티에 “최근 한 방송에서 ‘물을 많이 마시면 심장 전기가 끊겨 사망할 수 있다’, ‘채소와 과일을 많이 먹으면 저나트륨혈증이 생긴다’, ‘저염식은 오히려 위험하다’ 등의 주장이 소개돼 큰 관심과 동시에 많은 분들께 혼란을 주고 있는 것 같다”라고 운을 뗐다.

그는 이어 “저 역시도 주변에서 굉장히 많은 질문들을 받고 있다. 그러나 이와 같은 주장은 의학적으로 과장되었거나 과학적 근거가 부족한 내용이 많으며, 일부는 건강한 식습관에 대한 불필요한 공포심을 유발할 수 있어 바로잡을 필요가 있다고 판단했다”라고 말했다.

그러면서 그는 “11일 오후 9시에 대한신장학회 이사이자 분당서울대학교병원 신장내과 전문의이신 김세중 교수님을 모시고, 해당 내용들 관련하여 라이브 토크 방송을 진행하려고 한다. 많은 관심 부탁드린다”라고 덧붙였다.

이 같은 정 박사의 글은 지난 6일 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 이계호 충남대 명예교수의 주장에 대한 반박이다.

이날 방송에서 이 교수는 “하루에 물 2리터를 꼬박꼬박 먹으면 건강이 나빠진다. 물을 안 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있고, 물을 먹어서 건강이 나빠지는 사람이 있다”고 밝혔다.

이 교수는 또 “채소나 과일이 좋다고 너무 많이 먹는 경우가 있고, 저염식도 너무 많이 먹는다. 이런 사람은 저나트륨 혈증에 의한 심장마비로 돌연사할 수도 있다”라고 경고해 큰 관심을 모았다.