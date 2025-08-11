K-팝·영화·드라마 통해 잦은 노출 10명 중 8명 “韓의료 이용 영향” 바이오헬스, 韓화장품 글로벌 1위 의료서비스·의약품 인지도 상승 SNS, 경험 중심 소비 강화 통로

넷플릭스 역대 흥행 영화 4위를 기록하며 전 세계적 광풍을 일으키고 있는 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’. 주인공들이 병원을 찾는 장면에 전 세계 시청자들이 주목했다. 병원의 이름은 ‘HAN의원’. 주인공들은 한의원을 찾아 한약을 먹은 것이다.

전 세계 시청자들이 K-팝, K-영화, K-드라마를 통해 한국의 의료서비스를 접하는 시대다. 실제 설문조사에서도 10명 중 8명꼴로 K-컬처가 한국 의료서비스 이용에 영향을 끼친다고 응답했다. 한류 콘텐츠가 한국의 의료 및 바이오헬스케어 산업에도 크게 기여한다는 점을 확인했다는 점에서 주목된다.

11일 한국보건산업진흥원(보산진)이 발표한 ‘2024년 한국 의료서비스 해외 인식도 조사 보고서’에 따르면 K-컬처가 한국 의료서비스 이용에 영향을 미친다는 의견은 86.3%로 조사됐다. 이 중 긍정적으로 작용한 비율은 48.6%에 달했다. 보산진은 “전 세계적으로 확산되고 있는 한류 콘텐츠가 한국의 바이오헬스 제품의 구매에도 영향을 미치는 것”이라고 분석했다.

K-컬처가 한국 의료서비스를 이용하는데 의사결정에 미치는 영향 정도를 점수화한 결과 국가별로는 호주가 86.5점으로 가장 높았다. 이어 ▷인도네시아 82.2점 ▷태국 81.7점 ▷미국 79.3점 ▷베트남 74.1점 ▷싱가포르 70.5점 순이었다.

전 세계 바이오헬스산업을 선도하는 19개 국가에 대한 인식 조사 결과, 한국은 화장품 분야에서 1위를 차지했다. 2022년 조사 시작 이래 화장품이 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 의료서비스 분야는 5위, 의료기기·의약품 분야는 각각 6위로 조사됐다. 한국 제품 중 이용 경험률이 가장 높은 품목은 ‘한국 음식’이 55.6%, ‘한국 화장품’이 55.5%로 나타났다. 한국 음식과 화장품에 대한 경험은 ‘휴대폰 및 주변기기(52.8%)’ ‘가전제품(51.0%)’보다도 앞섰다. 대만, 베트남, 태국, 인도네시아, 싱가포르 등에서 전반적으로 경험률이 높은 것으로 조사됐다.

한국의 의료서비스 수준 인지도는 68.1%로, 전년(64.9%) 대비 3.2%포인트 상승했다. 인도네시아, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등이 인지도 상승을 견인했다. 진출 한국 병원에 대한 인지도는 57.9%로, 전년(56.4%) 대비 1.5%포인트 상승했다. UAE, 인도네시아, 카자흐스탄, 태국 등에서 인지도 향상이 두드러지게 나타났다.

한국 병원을 이용할 때 주요 결정 요인으로 ‘전문병원 및 의사의 추천’이 가장 큰 영향을 미쳤으며, 한국 병원의 경우 ‘SNS 평가 및 이용후기’가 2순위로, 연령이 낮을수록 SNS의 영향을 많이 받는 것으로 분석됐다.

해외 소비자는 한국 의료서비스를 떠올리면 ‘기술의 우수성’(67.5점)을 가장 많이 떠올리는 것으로 나타났다. ▷신뢰성(66.9점) ▷접근성(62.8점) ▷가격 합리성(62.1점)이 뒤를 이었다.

중국, 베트남, 대만, 태국 등은 한국 의료서비스에 대한 인식과 한국을 방문한 해당 국가의 환자 수가 높은 국가로 조사됐다. 보산진은 “인도·인도네시아와 중동 국가는 외국인 환자 유치실적이 낮은데 비해 한국 의료서비스에 대한 인식이 높은 국가로, 향후 적극적인 유치 채널의 발굴이 필요하다”고 분석했다.

한동우 보산진 국제의료본부장은 “이번 조사는 한국 의료서비스에 대한 인지도와 호감도를 국가별로 정밀하게 분석하고, 바이오헬스 제품과 연계성을 종합적으로 진단한 첫 단독 조사로 의의가 크다”고 밝혔다. 최은지 기자