“미러회담 전 트럼프와 대화 희망”…‘영토 양보 거부’ 젤렌스키 지지

[헤럴드경제=김영철 기자] 유럽에서 오는 15일(현지시간) 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 알래스카 정상회담을 앞두고 소위 ‘패싱’ 우려가 증폭되고 있다. 우크라이나는 자국의 참여 없이는 어떠한 결정도 내려져선 안 된다는 입장이다. 우크라이나 전쟁이 유럽의 안보와도 직결돼 있다면서 우크라이나에 힘을 보태고 있다.

10일 블룸버그통신은 유럽 주요국이 미·러 정상회담에 앞서 트럼프 대통령과 사전에 대화할 수 있는 방안을 모색하고 있다고 복수 소식통을 인용해 보도했다.

우크라이나의 ‘영토 보전’이 곧 유럽 안보와 직결된다고 강조해온 유럽 입장에선 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 만나기 전 유럽과 우크라이나의 입장을 분명히 전달하고 설득하는 작업이 필요하다고 판단하는 것으로 보인다.

미러 ‘영토 일부 교환’에 유럽·우크라 반발

특히 트럼프 대통령이 지난 8일 종전 합의의 일환으로 ‘영토의 일부 교환’을 공개적으로 언급하면서 현재까지 논의에서 배제된 유럽과 우크라이나의 불안감은 더욱 고조되고 있다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 대통령의 관련 발언이 나온 직후 영상 연설에서 “우크라이나인들은 땅을 점령자에게 내어주지 않을 것”이라며 즉각 거부한 바 있다.

유럽은 전쟁 당사국 우크라이나와 유럽을 배제한 채 미국과 러시아 정상이 단독 회담을 여는 데도 불편한 기색을 드러내고 있다.

카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 이날 이메일 성명에서 “미국과 러시아 간 모든 합의(deal)에는 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다”며 “이것은 우크라이나, 그리고 유럽 전체의 안보에 관한 문제이기 때문”이라고 주장했다. 또 “국제법은 명확하다. (러시아에 의해) 일시적으로 점령된 모든 영토는 우크라이나의 것”이라며 젤렌스키 대통령 입장에 힘을 실었다.

북유럽 5개국, 발트 3국 등 소위 ‘NB8’로 불리는 8개국 정상도 이날 공동성명에서 “우크라이나 없이는 우크라이나에 대한 결정도, 유럽 없이는 유럽에 대한 결정도 없다”고 밝혔다. 전날 영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드·핀란드 정상과 EU 집행위원장도 별도 공동성명에서 “외교적 해결책은 우크라이나와 유럽의 필수적인 안보 이익을 보호해야 한다”고 강조한 바 있다.

우크라 전쟁 결과 따라 유럽 안보에도 영향…트럼프 ‘일반 통보’ 가능성도

유럽은 우크라이나 전쟁 결과에 따라 유럽 대륙 전체 안보가 직접적 영향을 받을 수 있다고 우려한다. 전쟁 발발 직후부터 우크라이나에 대한 군사지원과 대(對)러시아 제재에 앞장선 데에도 이런 이해관계가 깔려 있다. 트럼프 대통령이 정상 간 합의 방식을 선호하고 즉흥적 성향임을 고려하면, 푸틴과 회담에서 유럽·우크라이나와 사전 조율 없이 휴전 또는 종전에 관한 조건에 덜컥 합의하고 유럽에는 ‘일방 통보’할 수 있다고 우려한다.

유럽과 우크라이나 외교안보 당국자들은 전날 데이비드 래미 영국 외무장관 주재로 영국에서 긴급 회동했다. 이들은 회동에 참여한 JD 밴스 미국 부통령에게도 유럽이 반드시 종전 해법 논의에 관여해야 한다는 취지의 입장을 전달했다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

젤렌스키 대통령은 줄곧 미국·러시아와 3자 정상회담을 요구해왔지만 오는 15일 미·러 정상회담이 열리는 알래스카에 초청받을지도 아직 불투명한 상황이다. 이와 관련해 미국 NBC 방송은 이날 백악관이 젤렌스키 대통령도 알래스카로 초청하는 방안을 검토하고 있으나 아직 최종 결정되지는 않았다고 보도했다.

우크라이나 정부는 미국 백악관의 알래스카 초청 검토와 관련한 코멘트 요청에 대해 응답하지 않았다고 NBC방송은 덧붙였다.