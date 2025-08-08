[헤럴드경제=박세정 기자] “영화뿐 아니라, 영화감독까지 극장 대신 넷플릭스로 간다”

영화계 거장 이창동 감독이 8년 만에 새 영화를 극장 아닌 넷플릭스에서 선보이기로 해 화제가 되고 있다. 영화 유통뿐 아니라 이제는 제작의 핵심인 영화감독도 넷플릭스 행을 택한 상징적인 행보다.

최근 들어 극장을 건너뛰고 아예 넷플릭스 개봉을 선택하거나, 극장 개봉 직후 넷플릭스에 공개되는 영화가 늘고 있다. 지난 5월 개봉 후 2개월 만에 넷플릭스에 올라온 ‘거룩한 밤: 데몬 헌터스’가 대표적이다.

이에 더해 대한민국 대표 영화감독으로 꼽히는 영화계 거장까지 넷플릭스를 택하면서, 배우, 유통, 감독 등 영화계 전 분야에서 넷플릭스의 쏠림은 갈수록 더 심해질 것으로 보인다.

영화계 대표 ‘원로, 거장’…극장 아닌 넷플릭스 행

최근 넷플릭스는 이창동 감독의 신작 ‘가능한 사랑’ 제작을 확정하고 배우 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 주연으로 출연한다고 공식 발표했다. 이창동 감독의 첫 넷플릭스 협업작이다.

이 감독은 1997년 ‘초록물고기’를 비롯해 ‘박하사탕’, ‘오아시스’, ‘밀양’, ‘버닝’ 등을 제작한 대한민국 대표 영화감독이자 세계적으로 거장 반열에 오른 입지적인 인물이다.

특히 이 감독은 극장이 아닌 넷플릭스 공개를 택하면서 영화진흥위원회의 지원금(15억원)도 포기한 것으로 알려졌다. ‘중예산 한국영화 제작 지원’ 심사를 통해 제작비 60억~80억원을 지원받을 수 있는 ‘다군’ 작품에 선정됐지만 이 역시, 신청을 자진 취하한 것으로 전해진다.

업계에선 수십억에 달하는 지원을 포기해도, 넷플릭스에서 그 이상의 제작 지원을 받을 것으로 보고 있다.

화려한 제작진, 출연진으로 주목받은 넷플릭스 오리지널 ‘폭싹 속았수다’의 경우, 제작비만 약 600억원에 달한다. 이창동 감독은 ‘감독 브랜드 파워’에 더해 ‘폭싹 속았수다’를 능가하는 초호화 배우들이 출연을 확정해 그 이상의 제작비가 투입될 것이라는 관측도 나온다.

1000만 관객 기대했지만 흥행 실패…넷플릭스에서 재조명

이창동 감독의 ‘넷플릭스 행’ 이전에도 이미 국내 영화계에선 ‘넷플릭스’를 택하는 움직임이 빠르게 확산하고 있는 추세다.

대표적으로 마동석 주연의 액션 영화 ‘거룩한 밤: 데몬 헌터스’는 지난 5월 극장에 개봉한 후 2개월 만에 넷플릭스에서 공개됐다. 이 영화는 1000만 관객을 기대했지만 실제 관객은 77만명에 그치면서 흥행에 참패했다. 손익분기점인 관객 200만도 넘기지 못했다. 하지만 넷플릭스 공개 후 한국 영화 순위에서 1위에 오르는 등 작품이 재조명 받기도 했다.

이에 앞서 송중기를 앞세운 영화 ‘보고타’도 개봉 한 달 만에 넷플릭스에서 공개됐다. 이 영화 역시 125억원을 투입했지만 손익분기점 300만명을 크게 밑도는 42만명의 관객을 확보하는데 그치면서 넷플릭스 공개를 택했다.

배우 김고은이 주연을 맡은 ‘대도시의 사랑법’도 관객 87만명(손익 분기점 130만명)으로 100만 관객 동원에도 실패하면서 약 넉달여 만에 넷플릭스에 들어왔다.

업계에선 아예 극장을 건너뛰고 넷플릭스를 택하거나, 개봉 후에도 빠르게 넷플릭스에 공개되는 것이 수익성 면에서 더 나을 수 있다는 목소리가 커지고 있다. 극장 관객 수 자체가 크게 줄어서, 이제 대작들도 1000만 관객은 불가능에 가까운 숫자가 됐다는 판단에서다.

콘텐츠 제작업계 관계자는 “넷플릭스가 영화계를 완전히 흡수하는 모양새”라며 “극장 관객수가 계속 감소하는 한 넷플릭스 쏠림은 더 극심해질 것”이라고 내다봤다.