매출 17.5% 줄어든 4조1971억원 “경쟁력 강화 위해 ‘리스트럭처링’ 진행할 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 올해 2분기 연결 기준 매출액 4조1971억원, 영업손실 2449억원을 기록했다고 8일 밝혔다.

지난해 같은 기간과 비교했을 때 매출은 17.5% 감소했고, 적자 폭은 2배 이상 늘었다. 중국발 공급과잉 여파에 따른 글로벌 시황 악화가 롯데케미칼 실적에 타격을 줬다.

기초화학(롯데케미칼 기초소재사업, LC 타이탄, LC USA, 롯데GS화학)은 매출액 2조6874억원, 영업손실 2161억원에 머물렀다. 대산 공장 정기보수 및 모노머 주요 제품의 판가 하락에 따른 마진 축소로 수익성이 감소했다.

첨단소재는 매출액 1조455억원, 영업이익 560억원을 기록했다. 관세 불확실성에 따른 전방 산업 수요 둔화로 판매량 및 마진이 축소됐다. 롯데케미칼은 실적 반등을 위해 고객 맞춤형 고부가 스페셜티 소재 공급을 확대해 나갈 계획이다.

롯데정밀화학은 매출액 4247억원, 영업이익 87억원을 기록했다. 정기보수 영향으로 손익이 줄었다. 하반기는 정기보수 종료 등 일회성 영향 제거 및 주요 제품 국제가 상승으로 실적이 개선될 전망이다.

롯데에너지머티리얼즈는 매출액 2049억원, 영업손실 311억원에 그쳤다. 주요 고객사향 제품 판매량 증가 및 가동률 상향으로 수익성이 개선됐다.

롯데케미칼은 “본원적 경쟁력 강화를 위해 범용 석유화학 사업 재편과 비핵심 자산 효율화를 통한 비즈니스 리스트럭처링(Restructuring)을 속도감 있게 추진하고 있다”며 “하반기 수소출하센터 상업 가동과 고기능성 컴파운드 사업 확대를 통해 포트폴리오를 한층 고도화할 계획”이라고 말했다.