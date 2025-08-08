카드·상품권 등 8조7232억원 지급…카드 지급분 51.9% 사용완료

[헤럴드경제=이태형 기자]1차 민생회복 소비쿠폰의 신청률이 18일째를 맞아 95%를 넘어섰다.

행정안전부는 8일 0시 기준 전체 대상자의 95.2%인 4818만명이 신청해 8조7232억원이 지급됐다고 밝혔다.

지역별 신청률은 대구가 96.17%로 전국에서 가장 높았고, 울산 96.10%, 인천 95.95%이 뒤를 이었다. 신청률이 가장 낮은 곳은 제주로 93.75%를 기록했다.

수도권 중에는 서울이 94.47%, 경기가 95.05%, 인천이 95.95%를 각각 기록했다.

지급방식별로는 신용·체크카드가 3369만7649명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권(모바일·카드) 768만4047명, 선불카드 570만2723명, 지류 지역사랑상품권 109만3600명 순이었다.

소비쿠폰 신청이 불편한 국민을 대상으로 각 지방자치단체가 실시하는 ‘찾아가는 신청 서비스를’ 통해서는 지난달 21일부터 이달 1일까지 19만8893건이 신청돼 18만8402건이 지급이 끝났다.

다만 이 통계에는 지난 4일부터 찾아가는 신청 서비스를 시작한 부산과 대구의 신청 실적은 제외됐다.

7일 24시 기준 신용·체크카드로 지급된 5조8608억원 중에서는 3조404억원(51.9%)이 사용된 것으로 집계됐다.

지역별 카드 사용률을 보면 제주가 57.18%로 가장 높았고, 인천 54.71%, 광주와 울산 54.55% 순이었다. 세종은 48.44%로 가장 낮았다.

1차 소비쿠폰은 다음 달 12일까지 신청을 받는다. 1차 소비쿠폰은 국민 1인당 15∼40만원을 지급하고, 서울·인천·경기를 제외한 비수도권 지역 주민에게는 3만원, 농어촌 인구감소지역 주민에게는 5만원을 각각 추가로 지급된다.

행안부는 2차 민생회복 소비쿠폰 지급도 차질 없이 준비하겠다는 입장이다.

소득 기준으로 전 국민의 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급하는 2차 소비쿠폰은 다음 달 22일부터 오는 10월 31일까지 신청을 받는다.

한순기 행안부 지방재정경제실장은 “2주 후에 보건복지부와 국민건강보험공단을 만나 2차 지급을 위한 기준 마련을 협의할 것”이라며 “가구원수나 지역·직장가입자에 따라 건보료가 달라 건보 데이터와 부동산·금융자산 데이터를 종합해 기준을 마련할 것”이라고 말했다.