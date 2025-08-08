[헤럴드경제=함영훈 기자]국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 특별한 혜택을 담은 ‘JSW DAY’를 진행한다. 8월 JSW DAY 프로모션은 신화워터파크 입장권과 올여름 마지막 대규모 할인 혜택이 포함되어 있다. 예약은 8월 12일(화) 오전 10시까지, 투숙 기간은 10월 31일(금)까지이다.

메리어트관, 랜딩관, 신화관 전용 상품으로 투숙객 전원에게 신화워터파크 무료 입장권을 제공한다. 또한 각 호텔 내 수영장을 무료로 이용할 수 있으며, 랜딩관에 투숙하는 신화리워드 회원은 메리어트관 모실 수영장을 이용할 수 있다고 신화월드측은 설명했다. 이 밖에도 신화테마파크 빅 3 이용권, 쏘카 카세어링 대여료 60% 할인, 조식 포함 상품 예약 시 어린이 최대 2인 무료 등이 포함된다.

한편 신화워터파크는 여름철 고객 만족도를 높이기 위해 8월 말까지 매주 금요일~일요일 신화워터파크에서 다양한 현장 이벤트를 진행되고 있다고 밝혔다. 시원한 파도 풀에서 펼쳐지는 DJ 스플래시, 짜릿한 물 폭탄 세레모니, 물놀이와 함께 즐기는 근력 테스트 이벤트 피트니스 369 챌린지 등이 진행중이다.