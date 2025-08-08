경기교육청 “심각한 교권침해 판단”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 자녀의 담임교사에게 “나도 공무원이라 말려죽이는 법을 안다” 등 폭언과 협박성 발언을 한 경기 화성시 소속 6급 공무원의 행동이 ‘교권 침해’로 인정됐다.

8일 경기도교육청 등에 따르면 화성오산교육지원청은 최근 교권보호위원회를 열고 이 사안에 대해 심의를 벌여 공무원 A씨의 행동이 교육활동 침해에 해당한다는 결론을 내렸다.

폭언한 A씨에게는 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 10시간 이수 조치를 통보했다.

교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법에 따르면 교권보호위원회에서 정한 조치를 따르지 않을 경우 300만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

A씨는 지난달 3일 정오께 화성시의 한 초등학교 교문 앞으로 조퇴한 초등학교 4학년인 자녀를 데리러 왔다가 담임 교사가 자녀의 휴대전화가 켜져 있는지 확인하지 않은 채 홀로 학교를 나서도록 했다며 불만을 제기하며 고성으로 항의했다.

이후 담임 교사는 불안 증세를 호소하며 병가를 냈다가 닷새 뒤 업무에 복귀해 모든 학부모가 볼 수 있는 학급 내부 소통망에 “교사에 대한 폭언 및 욕설을 자제해달라”는 내용의 게시글을 올렸고, 이에 A씨가 반발하며 같은 날 학교를 찾아 와 교사에게 막말하고 물건을 집어던지며 항의했다.

공개된 녹취록에서 담임교사가 “제가 할 수 있는 최대한의 방법으로 아버님께 정보를 제공해드렸다”고 하자, A씨는 “최대한으로 한 게, 그게 한계라는 거잖아요. 그러면 뭐 기본적인 능력도 안 되는 사람이란 거네”라고 막말했다. 그 자리를 피하려는 교사에게 A씨는 “나 1시간 동안 정말 진짜 다 때려 부수고 싶은 거 참았어. 나도 공무원이기 때문에 어떻게 괴롭히면 사람을 말려 죽이는지 안다”고 협박성 발언을 했다.

A씨는 이 사건이 매체를 통해 알려진 뒤 화성시 6급 공무원 직위에서 해제됐다.

이 사안을 두고 지원청은 지난 1일 피해 교사와 A 씨 등에 대한 지역교권보호위원회를 열고 당시 상황과 양측의 입장을 청취했다.

지원청은 “해당 장소가 교사가 근무하는 학교 교문 앞, 해당 장소에서의 고성과 폭언 행위는 교사의 신분을 고려할 때 교사에 대한 사회적 가치나 평가를 저하시킬 만한 행위임이 인정된다”고 판단했다.

그러면서 “일련의 행위는 자녀의 안전을 최우선으로 고려한 행위로 보기 어렵고, A 씨가 주장하는 민원 제기의 목적이 일부 진정한 목적이었음을 일부 인정하더라도 그 긴급성 및 수단의 적정성이 인정되지 않아, 정당한 목적에 기한 민원 제기라고 보기 어렵다”고 밝혔다.

이어 “A 씨가 자신이 공무원 신분임을 밝혔는 바, 그 신분을 고려하였을 때 민원을 제기할 수 있는 정당한 절차와 방법 등을 충분히 알고 있었던 것으로 보인다”며 “반복적으로 업무 담당자가 아닌 담임교사에게 학교 안전 관련 매뉴얼 제공을 빌미로 심리적 압박을 가한 것은 정당한 목적과 수단을 초월한 민원 제기에 해당한다”고도 강조했다.

도교육청 관계자는 “이번 지역교권보호위원회의 특별교육 이수 조치와 별개로 도교육청은 A씨의 행위가 심각한 교권침해라고 판단해 형사고발 여부를 검토하고 있다”고 밝혔다.