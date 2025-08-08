공공장소 예절 잃은 모습 잇따라 온라인 커뮤니티서 빈축 사

[헤럴드경제=한지숙 기자] 대중교통이나 카페 등 여러 사람이 모이는 공공장소에서 맨 발을 올려 불쾌함을 유발하는 이들의 모습이 잇따라 목격돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

8일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘고속버스가 안방인가’로 시작하는 제목으로 버스 안에서 두 발을 복도 쪽으로 내 밀고 눕다시피 한 승객의 모습을 담은 사진과 영상이 올라 와 누리꾼들의 시선을 모았다.

작성자 A씨에 따르면 해당 사진과 영상은 지난 4월 20일 울산에서 서울로 올라오던 고속버스 안에서 촬영했다. A씨는 “무개념 모녀의 충격적인 행동”이라고 자극적 문구를 달았다.

A씨는 “한 사람은 옆자리로 발을 뻗고, 다른 한 사람은 맨 발로 앞좌석에 발을 올려두고 있었다”며 “더욱 황당한 건 해당 좌석들에는 다른 승객들이 앉아 있었음에도 전혀 개의치 않는 태도를 보였다는 점”이라고 주장했다.

실제 사진을 보면 딸로 보이는 여성이 맨 발을 앞 좌석에 턱 걸쳐 뒀는데, 앞 좌석에는 다른 승객이 앉아 있다.

A씨는 “삶을 어떻게 살아야 저런 행동이 자연스러울 수 있냐”며 “이들의 상식 수준과 사고방식이 궁금해질 정도”라고 했다. 이어 “해당 모녀는 안산터미널에서 하차했고, 대중교통 내 기본적인 배려와 공공예절의 중요성을 다시 한번 생각하게 만든다”고 덧붙였다.

해당 게시물을 본 누리꾼들은 “이런 건 바로 제재해야한다”, “누가 함부로 못한다는 걸 아니까 이기적인 사람들이 점점 많아진다”, “모전녀전”, “가로본능?”, “한국인 아니겠지” 등의 댓글을 남겼다.

앞서 지난 5일에도 온라인 커뮤니티 등에선 ‘카페가 안방이냐’는 제목의 글과 함께 카페 소파에 누워 편안하게 휴대전화를 보는 남녀의 모습이 올라 와 빈축을 샀다.

사진 속 남녀는 신발을 벗고 소파에 눕다시피 했다. 작성자는 “여기 공공장소고 다 같이 쓰는 공간인데 도대체 무슨 생각으로 저러는 거냐”며 “누가 보면 안방인 줄 알겠다. 너무 민망하고 불쾌하다”고 적었다.

같은 날 ‘맨발을 버스 손잡이에 대고 못 앉게 하는 남성’이라는 제목으로 한 남성이 버스 손잡이에 맨 발을 올린 모습을 담은 사진이 퍼졌다. 사진에서 중장년으로 보이는 남성은 창가 쪽 자리에서 귀에 이어폰을 꽂고 고개를 기운 채 졸고 있는 듯한 모습이었다. 그런데 한 쪽 발을 버스 손잡이 봉에 올려 둬 다른 승객들이 옆 좌석에 앉지 못하게 했다.

이보다 앞서 지난달에는 ‘무궁화호 드러누운 사람’이라는 제목으로 객차 안에서 신발을 벗은 채 편안하게 누워 휴대폰을 보고 있는 승객의 모습이 공개돼 누리꾼들로부터 비판을 받기도 했다.