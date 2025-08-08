중랑경찰서, 미용실과 업무협약 딥페이크·보이스피싱 예방 홍보물 제작 관계성 범죄 대응···112 안전 그물망 수립

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울중랑경찰서가 범죄 예방을 위해 시민들이 일상에서 자주 찾는 생활밀착 시설과 업무협약을 맺고 스토킹 범죄와 같은 ‘관계성 범죄’ 대응에도 나선다.

서울 중랑경찰서는 지난 7일 오후 전국에 370여개의 가맹점을 보유한 미용실 프랜차이즈인 ‘에이바 헤어’와 범죄예방을 위한 업무협약을 맺었다고 8일 밝혔다.

이번 민간기관과의 협업은 시민 누구나 일상생활 속에서 자주 이용하는 미용실과의 협업을 통해 범죄예방 홍보 효과를 높이려는 취지에서 마련됐다.

경찰이 자체 제작한 범죄예방 홍보물을 미용실 온라인 채널에 업로드하고 전국 가맹점 매장에도 홍보물을 비치하겠다는 계획이다.

경찰은 홍보물에 ▷AI 기술 악용에 따른 딥페이크 범죄 경각심 제고 ▷지능화된 보이스피싱 수법 주의환기 ▷실종 예방을 위한 사전지문등록제도 ▷서울경찰청에서 진행 중인 폴리스라인캠페인 내용을 담았다.

중랑경찰서는 관계성 범죄 대응에도 나섰다. 경찰청과 서울청의 관계성 범죄 대응 지침을 바탕으로 ‘112 안전 그물망’이라는 자체 시책을 마련했다. 특히 피해자 보호를 위한 대응 역량을 강화한다.

김경규 중랑경찰서장은 “시민과 가까운 공간에서 범죄예방 메시지를 전달함으로써 실질적인 안전 체감도를 높이고자 한다”며 “관계성 범죄 피해자 보호도 최우선으로 삼아 지역사회와 협업을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.