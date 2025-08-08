토지규모 총 153평, 주택은 32평

감정가 4.4억서 2.1억으로 떨어져

2억원대 초반에 경매로 나온 경기 양평군 양서면 목왕리에 있는 목조주택과 토지. 해당 매물은 오는 13일 3차 매각기일을 앞두고 있다. 안경찬 PD
경기도 양평군 양서면 목왕리에 있는 목조주택과 토지가 2억원대 초반에 경매로 나왔다. 서울 도심에서 1시간이면 갈 수 있고 인근에 하천과 산이 있어 자연친화적 환경을 갖췄다.

경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 해당 단독주택은 오는 13일 3차 매각기일을 앞두고 있다. 이번 매물의 토지규모는 총 153평, 건물은 32평이다. 제시외 물건으로는 1.5평이 있다. 건물은 2003년 준공됐으며 단층 구조로 방 세개, 욕실 두개, 거실, 주방, 다용도실로 이뤄져있다. 토지 형태는 평지로, 사다리형 구조다. 주택 외부에서 측면을 보면 다락방 구조가 포함될 확률이 높을 것으로 보인다.

감정가는 4억4190만원이다. 세부적으로 보면 토지 2억8633만원, 건물 1억5407만원, 제시외 물건 150만원 등 총 4억4190만원으로 책정됐다. 지난해 6월 13일 경매가 개시됐으나, 두 차례 유찰을 거쳐 최저입찰가가 감정가의 49%인 2억1653만원으로 내려갔다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 “현재 건물 감정가액이 전체의 30%에 차지하고 있어 토지 가치에 대한 판단이 더 중요해보인다”며 “현재 건물의 용적률, 건폐율이 높은 편이 아니라 증축에 대한 여지도 충분히 있어보이지만 이는 양평군청을 통해 반드시 확인해봐야 한다”고 말했다.

권리상 하자는 없다. 등기상 권리관계도 낙찰이 되면 다 소멸되고, 현재 소유자가 거주 중인 것으로 나와 낙찰자 입장에서는 명도 부담이나 저항 문제도 없어 보인다.

주택 인근에는 하천이 흐르고 있고, 산이 둘러싸고 있어 한적한 분위기를 즐길 수 있다. 주변은 단독주택과 임야가 혼재돼 비교적 조용한 편이다. 목왕1리마을회관은 도보로 10분 거리에 있다.

양평 위치적 특성상 도심 접근성은 양호하다. 서울 끝자락에 위치한 강동구에서는 약 30분, 서울 도심으로는 1시간 정도면 도착할 수 있다. 고속도로 접근성도 뛰어나다. 다만 면 지역에 소재하는 단독주택인만큼 대중교통이 불편하다는 점은 고려해야할 대목이다.

인근에 편의점, 카페 등이 있긴 하지만 전반적인 생활편의시설은 부족하다. 이 때문에 주거환경이나 환금성 측면에서 투자 목적보다는 실수요 중심으로 입찰할 가능성이 높아보인다. 대신 두물머리, 세미원 등 주요 관광지가 있어 나들이 가기에 부담이 없다.

강은현 법무법인 명도 경매연구소 소장은 “물리적으로 준공된 지 시간이 꽤 지났기 때문에 내부 하자는 없는지 살펴봐야한다”며 “인근에 전원주택 단지가 조성돼있는만큼 방범 측면에서 ‘나홀로’ 단지보다 우위가 있어 세컨하우스로 활용하기에 긍정적인 측면이 있다”고 분석했다. 서정은 기자


