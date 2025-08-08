39% 고율 관세 맞은 스위스에도 직격탄

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 정부가 최근 1㎏짜리 수입 금괴에 대해 관세를 부과하기로 하면서 글로벌 금 현물시장이 뒤흔들릴 것으로 전망되고 있다. 특히 세계 최대 금 정제 국가인 스위스가 39%의 고율 관세를 맞게 되면서 타격을 받을 것이라는 분석이다.

8일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 미국 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 확인한 결과 1kg 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 보도했다.

CBP의 이 같은 결정은 업계의 예상과 다른 결과다. 금 관련 업계는 1㎏ 금괴가 도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 부과하는 관세에서 면제될 것으로 기대해왔다.

1㎏ 금괴는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 가장 널리 거래되는 형태다. 스위스가 미국으로 수출하는 금도 대부분 이 형태다.

스위스는 미국으로부터 39%의 상호관세를 부과받아 비상이 걸린 상태다. 세관 자료에 따르면 금은 스위스가 미국에 수출하는 주요 품목이다.

스위스 귀금속 제조 및 거래 협회의 크리스토프 빌트 회장은 이런 관세 부과 결정은 스위스와 미국 간 금 무역에 ‘또 다른 타격’을 가했다면서 관세로 인해 금 수급이 어려워질 것이라고 예측했다.

트럼프 대통령이 상호관세를 발표하기 전에 금 거래업자들은 혹시 있을지 모를 관세를 피하기 위해 올해 초 금을 미국으로 대거 이송한 바 있다. 이 때문에 뉴욕상품거래소의 금 재고가 크게 늘었고 경쟁 시장인 런던에선 일시적인 금 부족 사태가 빚어지기도 했다.

대형 금괴는 스위스에서 다양한 형태로 주조되며, 런던과 뉴욕에서 주로 거래된다.

런던 시장에선 벽돌 크기의 400 트로이 온스(약 11.34㎏) 금괴가, 뉴욕 시장에선 스마트폰 크기의 1kg 금괴가 많이 거래된다.

금 가격은 올해 27% 상승해 한때 트로이 온스당 3500달러를 기록했다. 물가 상승 우려와 미국 정부 부채 급증, 미국 달러화 지위 약세 등이 금 가격 급등의 요인으로 작용했다.

스위스는 지난해 7월부터 올해 6월까지 12개월 동안 미국에 615억달러어치 금을 수출했다.