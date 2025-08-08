지난해 6월 첫 발행 이후 약 1.47조원 규모 발행

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋증권은 개인투자용 국채 8월 청약을 시작한다고 8일 밝혔다. 청약 기간은 이날부터 오는 14일까지다.

이번 청약의 총 발행 예정 규모는 1400억 원이다. 만기별로는 ▷5년물 900억원 ▷10년물 400억원 ▷20년물 100억원으로, 지난달과 동일하다.

이달 발행되는 10년물과 20년물에는 각각 0.55%와 0.695%의 역대 최고 가산금리가 부여됐다. 이에 따라 세전기준 만기 수익률은 복리효과까지 적용되면, ▷5년물 16.08% (연 3.21%) ▷10년물 39.47% (연 3.94%) ▷20년물 98.90% (연 4.94%) 수준이다. 해당 수익률은 만기까지 보유한 경우에만 적용된다.

개인투자용 국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 발행하는 저축성 상품이다. 국가가 발행하는 만큼 높은 수준의 안정성을 갖췄다. 또, 만기까지 보유하면 표면금리와 가산금리를 더해 복리방식으로 이자가 지급되고 2억까지는 분리과세를 통한 절세 혜택도 주어진다. 10만원부터 소액 투자가 가능하고 매매 수수료가 없는 점도 장점이다. 발행 후 1년(13개월 차)부터는 중도환매도 가능하다. 다만, 중도환매 시에는 표면금리에 따른 이자만 지급되며, 복리이자와 이자소득 분리과세 혜택 등 적용되지 않는다.

미래에셋증권은 지난달부터 1년이 경과한 물량에 대해 중도환매 신청을 받고 있다. 이달에도 청약 기간과 동일한 8일부터 14일까지 미래에셋증권 영업점 방문 혹은 온라인을 통해 중도환매 신청이 가능하다.

개인투자용 국채는 지난해 6월 첫 출시 이후 올해 7월까지 누적 31종목, 약 1조4700억 원 규모가 발행됐다. 특히 5년물이 발행된 올해 3월 이후 매월 약 1000억원의 발행액이 유지됐다.

미래에셋증권 관계자는 “올해 들어 기준금리 인하가 이어지며 시장금리는 하락세를 보이는 반면 개인투자용 국 채 약정수익률은 견고하거나 오히려 오름세를 보이고 있고, 국채라는 안정성, 만기보유 시 가산금리와 복리 구조에 따른 시증금리상품 대비 높은 수익률, 분리과세 혜택 등이 입소문을 타며 전국적으로 관심이 높아지고 있다”며 “미래에셋증권은 단독 판매 대행사로서 책임감을 가지고 원활한 서비스를 제공함은 물론 더 많은 국민들이 상품에 편리하게 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.