4050 젊은 리더 선임으로 성장 꾀해 “실질적인 성과 개선을 도모할 계획”

[헤럴드경제=김광우 기자] 헬스케어로봇 기업 바디프랜드는 7일, 지성규·김흥석 공동 대표이사가 일신상 사유로 사임한 데 따른 임시주주총회 및 이사회를 열고, 곽도연·김철환 신임 공동 대표이사를 선임했다고 8일 밝혔다.

곽도연(50) 대표는 롯데칠성음료에서 해외사업과 영업 분야의 경력을 쌓은 후 2013년 바디프랜드에 합류했다. 12년 재직 기간 동안 경영관리본부장, 해외사업본부장, 생산본부장 등 요직을 두루 역임하며 바디프랜드의 고속 성장기에 중추적 역할을 해왔다. 2024년부터는 영업총괄본부장을 맡아 어려운 대내외 환경 속에서도 실적 안정화를 위해 리더십을 발휘한 인물이다.

김철환(43) 대표는 2023년부터 대표이사 직속 경영지원실 실장으로서 경영관리 전반을 총괄해 왔다. 바디프랜드에 입사한 이후 13년간 재무전략본부, 감사실 등 경영관리 핵심부서를 거치며 회사의 내실을 다진 젊은 인재로 평가받고 있다.

바디프랜드 관계자는 “신임 공동 대표는 바디프랜드에 10년 이상 재직하면서 헬스케어 가전업계 전문성과 현장 중심의 실무 역량을 풍부하게 쌓은 젊은 리더들”이라고 말했다.

향후 공동 대표 체제 아래, 곽 대표는 영업과 연구개발(R&D)을 전담한다. 김 대표는 경영관리 부문에 집중할 예정으로, 조직의 안정적 운영과 함께 실질적인 성과 개선을 도모할 계획이다.

한편 바디프랜드는 메디컬파라오, 메디컬팬덤 등 의료기기 제품군을 확대하며 성장 전략을 꾀하고 있다. 올해 상반기 의료기기 제품군이 전체 매출의 38% 비중을 차지했다. 아울러 중장기적으로 미국, 유럽, 호주 등 글로벌 점유율 확대를 추진하고 있다.

바디프랜드 관계자는 “척추 건강을 비롯해 신체 교정을 돕는 모드까지 탑재된 의료기기는 자사 메디컬 R&D 기술력이 집약된 결과물”이라며 “가정 안에서 헬스케어로봇으로의 역할을 확대하는 제품 개발에 주력할 것”이라고 말했다.