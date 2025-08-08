매장서 브랜드 경험 후 앱 가입 증가세 온·오프 혜택 연동…오프 후기 月 1만건

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사 스탠다드는 오프라인 매장을 확대하면서 온·오프라인을 연계하는 ‘O4O(Online for Offline)’ 전략이 본격적인 성과를 내고 있다고 8일 밝혔다.

무신사 스탠다드 매장은 지난해 7월 말 기준 12개에서 올 7월 28개로 늘었다. 올해도 전국 주요 상권의 대형 쇼핑몰을 중심으로 숍인숍 형태의 신규 매장을 연이어 오픈했다. 이에 올해 1~7월 누적 방문객 수는 1300만명을 돌파했다.

무신사 스탠다드는 무신사 회원이 온라인과 동일한 혜택을 오프라인에서도 누릴 수 있도록 다양한 O4O 서비스를 제공하고 있다. 무신사 회원 적립금 지급, 적립금 선할인, 오프라인 구매 내역 온라인 연동, 상품 후기 작성 등이 있다.

이러한 전략은 오프라인에서 무신사 스탠다드를 처음 접한 고객이 무신사 앱으로 유입되는 주요 요인으로 작용하고 있다. 실제 올 상반기에 매장 내 큐알코드를 통해 무신사 플랫폼에 신규 가입한 회원 수는 전년 동기 대비 2배 증가했다.

오프라인에서 최초 구매 후 온라인 첫 구매로 이어지는 교차 구매자 수도 눈에 띄게 증가했다. 지난 6월 기준 첫 교차 구매자 수는 전년 동월 대비 2배 이상 늘었다. 온라인 구매 시 무신사 스탠다드 제품뿐 아니라 다양한 입점 브랜드 상품까지 함께 구매하는 것도 특징이다.

온·오프라인 후기를 통합해 제공하는 시스템도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 무신사는 지난 2월부터 매장에서 구매한 상품에 대해서도 온라인 후기를 작성하고 후기 적립금을 지급받는 시스템을 도입했다. 상품 상세 페이지에서 온·오프라인 구매 후기를 구분해 확인할 수도 있다.

오프라인 후기 시스템이 도입된 지난 2월부터 7월까지 무신사 스탠다드 오프라인 구매 후기는 4만3000건 이상을 기록했다. 매달 1만건의 오프라인 구매 후기가 누적된 셈이다. 구매자의 생생한 후기와 스타일링 팁 등은 고객의 구매 결정에 긍정적인 영향을 주고 있다.

무신사 관계자는 “무신사 스탠다드 오프라인 스토어는 신규 고객이 브랜드를 경험하는 거점이자 온라인 전환을 이끄는 중요한 접점 역할을 하고 있다”라며 “앞으로도 브랜드 경험을 경계 없이 누릴 수 있도록 O4O 서비스를 고도화할 것”이라고 말했다.