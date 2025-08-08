뉴욕증시는 혼조세로 거래 마감…경기우려·차익실현 압박 영향 MSCI 한국지수 구성종목 일부 조정…관련주 주가 영향 가능성

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 도널드 트럼프 미국 대통령 발(發) 관세 전쟁 리스크가 오히려 강화된 가운데서도 3200 고지를 재탈환했다. 관세 리스크가 선반영된 시장엔 상호 관세 공식 발효가 불확실성 해소로 여겨졌단 분석이 나온다. 여기에 ‘반도체 품목관세율 100%’란 트럼프 대통령의 폭탄 발언도 미국 투자 등으로 관세 면제 가능성이 높은 한국 기업엔 오히려 호재란 평가까지 곁들여지며 지수를 더 높이 밀어 올렸다.

8일 한국거래소에 따르면 전날 코스피는 전장보다 29.54포인트(0.92%) 오른 3227.68에 장을 마쳤다. 지수가 종가기준 3200선을 웃돈 건 지난달 31일 이후 5거래일만이다.

유가증권시장에서 기관이 1092억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 개인과 외국인은 각각 2048억원과 171억원을 순매도했다. 외국인은 코스피200선물시장에서는 1760억원 매수 우위를 보였다.

트럼프 대통령이 무역상대국들에 일방적으로 부과한 관세가 한국시간으로 전날 오후 1시 1분(미국 동부시간 7일 오전 0시 1분) 공식 발효됐지만, 가시적 영향은 없었다. 관련 우려가 시장에 대부분 반영된 상황이었던 까닭에 오히려 불확실성이 해소됐다고 받아들인 투자자들이 많았던 것으로 풀이된다.

같은 날 새벽 전해진 애플의 미국 내 생산시설 1000억달러 추가 투자 계획도 반도체 비중이 큰 한국 증시에 상승 탄력으로 작용했다.

특히 트럼프 대통령이 이르면 내주 발표할 반도체 품목관세율이 ‘100%’가 될 것이라고 밝히면서 미국 내 공장 건설시 관세 면제를 시사한 것도 한국에는 호재라는 진단이 나왔다. 중국 기업들이 반도체 품목관세 주요 타깃이 될 것으로 예상되는 가운데 미국 내 생산시설에 대규모 투자를 단행한 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들은 반사이익을 거둘 것이란 논리다.

연방준비제도(Fed·연준) 위원들이 9월 기준금리 인하에 사실상 쐐기를 박는 듯한 발언을 쏟아낸 것이나, 정오께 발표된 중국 7월 수출과 수입이 전년 동기대비 7.2%와 4.1%씩 증가해 시장전망치를 웃돈 것도 코스피 강세 배경으로 꼽힌다.

다만, ‘끝날 때까지 끝난 게 아닌’ 트럼프 대통령 특유의 협상 스타일 등을 고려하면 향후 흐름을 예단하긴 이르다는 평가도 있다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 “내주 반도체·의약품 품목 관세 발표로 국내 대형주들이 불확실성을 걷어낼지 지켜봐야 한다”고 조언했다.

미국 증시는 혼조세로 거래를 마감했다.

간밤 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 224.48포인트(0.51%) 내린 4만3968.64에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 0.08% 내렸으나 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.35% 오르는 모습을 보였다.

경기 불안 신호가 지속되는 가운데 주가 상승에 따른 차익실현 욕구가 커진 점 등이 부담으로 작용했다.

트럼프 대통령이 이날 연준 새 이사로 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장을 지명했고, 차기 연준 의장 하마평에 오른 크리스토퍼 월러 연준 이사가 기준금리 인하 필요성을 주장 중이나 여전히 상당수 위원이 물가 상승 압력을 이유로 신중한 태도를 보이는 것도 지수 상단을 제한했다.

다만, 장 후반 트럼프 대통령이 미국 직장인들의 퇴직연금 시장을 가상자산과 부동산, 사모펀드 업계 등에도 개방하는 내용의 행정명령에 서명한 것은 유동성 공급 기대를 자극, 막판 상승세로 이어졌다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “4월 이후 증시 강세 흐름이 이어진 건 경기 자체보다 연준의 (통화정책) 완화 기대, AI 산업 낙관론, 풍부한 유동성, 자사주 매입, 대체 투자처 부재 등 구조적 요인에 관심이 집중된 결과로 해석된다”고 말했다.

그는 “이런 흐름 속에 개인 투자자들은 밈 주식과 레버리지 상장지수펀드(ETF), 제로데이 옵션 등 고위험 자산에 공격적으로 투자하고 있으며, 이로 인해 단기 뉴스에 대한 시장의 민감도는 높아지고 종목별 장중 변동성이 확대되고 있다”며 “이런 종목장세와 변동성 확대는 당분간 지속될 가능성이 높은 만큼 리스크 관리에 보다 유의할 필요가 있다”고 조언했다.

한국 증시 투자 심리를 가늠할 수 있는 수치들에선 경기에 대한 불안과 유동성 장세에 대한 기대감이 엇갈리는 모습이 엿보였다. 간밤 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 ETF는 0.36%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.84% 상승했다.

필라델피아 반도체 지수는 1.50% 상승했지만 러셀2000지수는 0.30% 내렸고, 다우 운송지수는 1.04% 올랐다.

코스피200 야간 선물은 한국시간 오전 5시 기준 0.10% 내리는 모습을 보였다.

이날 MSCI 글로벌 주가지수 산출업체 MSCI는 8월 정기 리뷰 결과를 발표하고 한국 지수 구성 종목을 일부 조정했다. 두산, 효성중공업, LIG넥스원이 새로 편입되고 CJ제일제당, LG이노텍, SKC가 제외됐다.

MSCI 지수는 글로벌 투자자의 벤치마크 지수 역할을 하는 만큼 해당 종목들과 관련해 이 지수를 추종하는 글로벌 패시브 자금의 유출입이 발생할 수 있다는 전망이 나온다.