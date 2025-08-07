코리안드림 한강대축제 1200대 드론쇼 손이지유·김다현·김소현·손준호 등 공연

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘K-POP 데몬 헌터스’(케데헌)가 촉발한 한류열풍이 지구촌을 달구고 있는 가운데, 광복80주년 기념일인 오는 8월15일 케데헌의 호랑이가 한강 위를 당차게 달린다.

‘2025 코리아드림 한강대축제’가 케데헌 전령 호랑이 ‘더피’를 등장시켜 8.15 광복의 기쁨과 대한민국의 도약을 형상화한다.

1200여대의 드론이 동원된 대한민국 호랑이 드론쇼는 시민들의 자발적 후원금으로 제작된 상징적 공연이다.

백범 김구 선생이 꿈꾸었던 ‘문화강국’이 오늘날 K-컬처를 통해 현실이 된 대한민국의 문화적 위상을, 광복 80주년이라는 역사적 순간에 하늘 위 예술로 구현함으로써 시민의 힘으로 이룩한 문화적 성취와 통일 염원을 하나로 담아낸다.

이날 한강 밤하늘에는 최근 ‘케데헌’ 열풍 속 인기를 끌고 있는 까치 호랑이 캐릭터를 비롯해 한반도 지도, 평화의 비둘기, 태극기, 광복절 80주년 기념 로고 등이 1200여 대의 드론으로 연출되며, 자유·평화·통일을 향한 시민들의 간절한 염원을 장대한 시각적 서사로 펼쳐낸다.

‘한강의 기적을 넘어, 국민대통합과 한반도 통일로’를 주제로 열리는 이번 ‘2025 코리안드림 한강대축제’는 총 3부로 구성되며, 약 1만6000여 명의 국민이 참여하는 대규모 국민 주도형 축제로 펼쳐진다.

코리안드림 한강대축제 조직위원회(대회장 정운찬, 공동조직위원장 정우택·이종걸)는 이번 행사가 정치와 이념을 넘어 문화와 시민 참여를 통해 평화통일의 비전을 공유하는 자리가 될 것으로 기대하고 있다.

1부는 트로트 가수 김다현, 역사어린이합창단, 일천만이산가족합창단, 그리고 시민 4천여 명이 함께하는 대합창 무대로 시작된다. 서울그랜드필하모닉오케스트라의 웅장한 연주와 어우러져 감동의 하모니를 선사할 예정이다.

2부에서는 ‘새시대통일의노래 캠페인’ 10주년을 기념하는 일곱 번째 특별음원 <코리안드림, 오라 영광의 빛이여!>의 첫 라이브 무대가 공개된다. 영화 ‘아가씨’, ‘택시운전사’ 등의 음악을 맡았던 홍대성 음악감독이 작사작곡한 이 곡은 보이스코리아 출신 여성보컬 4인방 ‘손이지유(손승연, 이예준, 지세희, 유성은)’와 역사어린이합창단이 서울그랜드필하모닉오케스트라의 연주로 함께한다.

축제의 하이라이트인 3부에서는 압도적 비주얼의 드론쇼가 펼쳐진다. 이후 가수 김다현, 손이지유, 뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부의 축하 공연이 이어지고 대망의 광복 80주년 기념 불꽃쇼로 대축제의 피날레를 장식한다.

조직위원회는 “시민의 힘으로 만들어진 이번 드론쇼는 단순한 퍼포먼스를 넘어, 대한민국이 문화강국으로 우뚝 섰음을 보여주는 상징적인 장면”이라며 “이번 축제가 광복의 의미를 되새기고, 시민과 문화의 힘으로 통일을 실현하는 출발점이 되길 바란다”고 전했다.

행사 당일 현장 관람은 무료이며 행사 관련 자세한 정보는 ‘2025 코리안드림 한강대축제’ 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.