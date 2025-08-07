유소년 스포츠단에 차량 등 제공

현대자동차그룹은 미래 세대의 꿈을 응원하고 건강한 성장에 기여하기 위해 ‘기프트카 플레이온(Gift-car PLAY ON) 캠페인(사진)’을 진행한다고 7일 밝혔다.

2010년부터 시작된 ‘기프트카 캠페인’은 취약계층 창업 지원, 지역아동센터 학습 지원, 헌혈, 응급안전교육 등 도움이 필요한 다양한 분야에서 차량을 활용한 캠페인을 전개하며 사회문제 해결과 공익증진에 기여해온 현대차그룹의 대표 사회공헌 활동이다.

올해 15회째를 맞이하는 기프트카 캠페인은 ‘기프트카 플레이온’이라는 이름을 통해, 초·중·고 소속 유소년 스포츠단을 지원한다.

유소년기 스포츠 활동은 기초 체력 향상을 통해 신체 발달을 도울 뿐 아니라, 공정한 경쟁과 팀워크를 바탕으로 사회성과 협동심을 키우며, 집중력과 사고력 향상 등 다양한 측면에서 긍정적인 영향을 준다.

현대차그룹은 유소년기 스포츠 활동의 중요성을 환기시키는 계기를 마련하기 위해 총 30팀의 유소년 스포츠단을 선정하고, 이동 차량과 훈련 용품·응급키트 등을 지원한다. 이와 함께 스포츠 전문가와 연계한 멘토링 프로그램도 제공한다.

이번 캠페인에 참여를 희망하는 스포츠단은 오는 10월 17일까지 기프트카 홈페이지에서 신청할 수 있다. 현대차그룹은 심사를 통해 초·중·고 소속 스포츠단 30곳을 오는 12월 중으로 선정, 순차적으로 지원할 예정이다. 양대근 기자