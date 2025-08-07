태극기 바람개비 300개로 꾸민 높이 6m ‘태극기 언덕’ 조성 서울광장에 최초 기관차 ‘해방자호’와 ‘KTX-청룡’ 전시

[헤럴드경제=손인규 기자] 광복 80주년을 기념해 ‘서울광장’이 시민축제의 장으로 탈바꿈한다. 서울도서관 전면 꿈새김판에는 ‘단지동맹 혈서 태극기’를 모티브로 한 작품이 내걸리고, 서울광장에는 태극 바람개비 300개로 단장한 가로 45m, 높이 6m의 ‘태극기 언덕’이 조성된다. 또 광복의 주역 독립운동가들의 스토리와 과거, 현재는 물론 미래 서울 모습을 담은 ‘광복열차’도 전시된다.

먼저 서울도서관 정문 앞에 가로 45m, 폭 5m, 높이 6m의 ‘태극기 언덕’이 공개된다. 우리 민족이 광복을 염원하며 흔들었던 태극기를 형상화한 3가지 사이즈, 200개의 바람개비로 꾸민 ‘태극기 언덕’은 광복의 자부심과 기쁨을 형상화한 작품이다.

광복주간 전시되는 태극기 언덕은 시민들이 직접 올라 꿈새김판에 걸려 있는 안중근 열사 ‘단지동맹 혈서 태극기’ 가까이에서 기념사진을 찍고, 서울광장에 펼쳐지는 다양한 전시와 행사도 조망할 수 있다.

해방 이후 우리 기술력으로 만든 첫 열차인 ‘해방자호’와 현존하는 최신 열차인 ‘KTX-청룡’으로 구성한 ‘광복열차’ 전시회도 시민들에게 볼거리를 제공한다. 두 대의 열차는 역사전시관으로 꾸며 대한민국의 과거와 미래를 넘나드는 경험을 시민들에게 선사할 예정이다.

먼저, ‘해방자호’는 ‘경성에서 서울로-해방의 시대를 달리는 열차’를 주제로 서울 독립운동가와 독립운동을 도운 외국인 등 대한민국 독립과 관련된 스토리와 자료를 전시한다. ‘KTX-청룡’에는 ‘서울에서 미래로-현재와 미래를 잇는 고속열차’를 주제로 한 서울의 변천사와 주요 독립운동 유적지를 소개하는 공간이 마련된다.

리포토그래피(Rephotography) 전시도 눈길을 끈다. 서울 대표명소를 렌티큘러 기법(각도에 따라 이미지가 변화하는 인쇄기법)을 활용해 과거와 현재의 모습을 한 장의 사진 속에 담아 극적으로 연출한 작품 21점을 만날 수 있다.

시민들이 광복의 역사적 의미를 체험하고 교감할 수 있는 다채로운 시민 체험 프로그램도 마련했다.

광복주간 중 3일간 마임이스트와 배우들이 독립열사, 일본 순사, 시민들로 팀을 이뤄 연기하며 시민들의 자연스러운 참여를 이끄는 퍼포먼스를 펼친다. ‘태극기 공방 부스’에서는 태극기 바람개비와 광복군 레고 만들기, 태극기‧광복 해치 그리기 등 어린이들을 위한 체험이 진행된다.

한편, 광복절 전날인 14일에는 서울시청 다목적홀에서 ‘서울시 경축식’을 개최한다. 광복회 등 주요 보훈단체와 해외 독립운동가 후손, 일반 시민 등 400여명이 참석해 광복의 역사적 의미를 되새기고 시민과 함께 광복을 축하하는 분위기를 조성한다.

15일 저녁에는 서울광장에서 ‘광복 80주년 서울시 기념콘서트’가 개최된다. 16일에는 세종문화회관 뮤지컬 공연단의 <8.15 Seoul, My Soul> 콘서트가 진행된다. 음악감독 김문정 지휘 아래 양준모, 민우혁, 린아 등 국내 대표 뮤지컬 배우들이 오케스트라가 뮤지컬 ‘영웅’, ‘레미제라블’ 등을 공연한다.

윤종장 서울시 복지실장은 “광복 80주년을 맞아 세대 간 공감을 바탕으로 과거와 현재를 연결하고 우리 역사의 가치를 미래에 전할 수 있는 다양한 행사를 기획했다”며 “시민들이 축제 속에서 광복의 의미와 가치를 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.