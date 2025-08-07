피트니스·도서관 시설 집값 영향 대장주 리센츠·갤러리아팰리스 수십억 들여 개보수·증설 공사 신축·재건축도 고급커뮤니티 경쟁

피트니스센터, 수영장 등을 갖춘 단지 내 커뮤니티시설이 아파트 가치를 상승시키는 주요한 요소로 자리잡으면서 신축이 아니더라도 커뮤니티시설을 보수하거나 신설하는 사례가 늘어나고 있다. 주거 선호도가 높은 서울 송파구 잠실 곳곳에선 단지 가치를 높이기 위해 커뮤니티 시설을 새로 짓거나 개선하는 공사가 이뤄지는 모습이다.

7일 부동산업계에 따르면 서울 송파구 잠실동 대장주로 꼽히는 ‘리센츠’는 지난달 23일 커뮤니티 증설 공사에 착공했다. 공사비용은 약 45억원, 공사기간은 내년 2월 28일까지 약 7개월로 기존에 방재실로 활용되던 2층 목조건물 리모델링을 통해 지하 1층~지상 1층 커뮤니티 시설을 조성한다. 기존 면적이 759.6㎡(230평) 규모인데 2086.2㎡(632평)로 늘어난다.

리센츠는 ‘엘스’, ‘트리지움’과 비롯해 이른바 잠실 3대장이라 불리는 단지이지만 2008년 준공된 18년차 아파트인 만큼 최근 지어지는 신축 아파트 사이에서 필수로 여겨지는 단지 내 커뮤니티 시설은 갖추고 있지 않았다. 이에 리센츠 입주자대표회의는 집값에 직접적 영향을 미치는 커뮤니티 시설 조성을 위해 지난 2023년부터 입주민 3분의 2 동의를 받고 사업을 추진해왔다. 올해 4월 말 구청의 행위허가를 받은 리센츠는 석 달 만에 공사를 시작했다.

이러한 과정을 거쳐 조성될 커뮤니티 시설에는 피트니스센터, 골프연습장, 카페, GX룸, 도서관, 썬큰가든 등이 들어설 예정이다.

잠실 A공인중개사무소 대표는 “커뮤니티 시설이 완공되면 전월세보다 매매가 자체가 기존 대비 소폭 상승할 수 있을 것”이라며 인근 엘스, 트리지움, 레이크팰리스 등 단지와의 차별점으로 작용할 수 있다고 내다봤다.

잠실 내에서 커뮤니티 시설 리모델링 움직임은 리센츠만의 이야기가 아니다. 잠실 3대장 입주 전까지 고급 설계로 잠실 대장주라 불렸던 준공 21년차 주상복합 아파트 ‘갤러리아팰리스’ 또한 커뮤니티 시설 개선 공사에 돌입했다.

갤러리아팰리스 커뮤니티센터 관계자는 입주민들에게 “우리 단지는 준공 후 20년이 경과해 커뮤니티 시설의 노후 등으로 전반적인 환경개선 공사를 실시하게 됐다”며 “입주민의 숙원 사항이고, 안전하고 살기 좋은 쾌적한 단지 조성, 나아가 단지 가치를 높이고자 한다”고 안내했다.

갤러리아팰리스의 경우 수영장, 사우나, 골프연습장, 피트니스센터, 독서실, 연회장 등의 커뮤니티 시설을 이용할 수 있는데 해당 시설들을 다음달 말까지 개보수할 계획이다.

최근 몇 년 새 아파트 커뮤니티 시설이 집값을 가르는 요소가 되면서 정비사업장마다 고급화 경쟁도 치열해지는 모습이다. 공사가 진행 중인 서초구 반포동 ‘반포디에이치클래스트’(반포주공1단지 1·2·4주구)는 단지 내 커뮤니티시설로 오페라하우스, 아이스링크장, 실내 조깅트랙, 인도어 테니스코트 등이 마련된다. 용산구 한남동 ‘한남4구역’은 아쿠아 스포츠 파크, 힐링 사우나, 골프 클럽, 라이브러리 라운지 등 111가지 종류, 175개 프로그램을 갖춘 커뮤니티를 조성한다는 계획이다. 신혜원 기자