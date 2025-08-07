일본 구석구석 여행정보 최다, 라쿠텐 추천지

[헤럴드경제=함영훈 기자] 웬만한 일본 주요 관광지를 섭렵해본 한국인 관광객들이 많아지면서, 새로운 미지의 관광지는 어디일까 탐색하는 K-노마드족이 늘어나고 있다.

일본의 4개 큰 섬 혼슈, 홋카이도, 큐슈, 시코쿠 중 그나마 생소한 곳은 시코쿠이다. 이치(1), 니(2), 산(3), 시(4)로 순차나열 되는 숫자 4에 ‘나라 국’자를 붙인 곳으로, 사국(四國)이라 하는데 네 번째 크기의 섬이라는 뜻이 아니다. 사국은 네 개의 현으로 이뤄졌다는 뜻이다.

▶조선통신사 갔던 길 세토내해 아트투어= 네 개 현 중, 조선통신사선 등 고대~근세 한일교류 흔적이 가장 빈번했던 세토내해를 사이에 두고, 각각 히로시마현, 오카야마현을 마주보는 에히메, 가가와현은 최근들어 한국인들의 발길이 이어지고 있다.

동쪽의 쓰루기산과 서쪽의 이스츠미산, 나케토코 협곡 등 동서에 걸쳐진 산을 넘어 남쪽으로 가면 가가와현 밑에 도쿠시마현이, 에히메현 밑에 고치현이 태평양을 바라보고 있다.

일본 4대 섬 중 하나인 시코쿠는 고요한 섬 풍경과 더불어 전통 마을, 온천, 지역 먹거리 등 다채로운 지역색을 갖춘 곳으로, 최근 MZ세대는 물론 가족 단위 여행객들 사이에서도 힐링 여행지로 서서히 뜨고 있다.

도쿠시마는 아와오도리 축제 상시 체험장, 세토내해를 조망하는 비잔산 로프웨이, 일본 3대 비경 중 하나인 이야 계곡이, 고치현는 태평양으로 불쑥 솟아나온 아시즈리우와카이 국립공원 등이, 흥미로운 민속과 천혜의 절경을 자랑하지만 아직 한국인들의 발길은 덜하다.

올해는 3년에 한 번 개최되는 세계적인 예술 축제인 ‘세토우치 국제예술제’가 열리는 해로, 감성적인 아트 여행을 즐기기에 좋은 시기다. 예술제 기간 동안 세토우치 내해의 여러 섬들은 하나의 거대한 야외 미술관으로 탈바꿈하며, 나오시마·데시마·쇼도시마 등의 섬에서는 세계적인 예술가들의 작품을 자연 속에서 감상할 수 있다.

일본여행에 관한한 가장 많은 구석구석 정보를 갖고 있는 라쿠텐 코리아는 7일 한국민들이 궁금해하는 시코쿠 여행법을 소개했다.

세토우치 국제예술제를 대표하는 나오시마 섬은 마을 곳곳에 세계적인 현대미술 작품이 설치되어 있어 일상 속에서 예술을 마주하는 독특한 경험을 제공한다.

데시마 섬은 고요한 자연경관과 현대 예술이 조화를 이루는 여행지로도 각광받고 있으며, 섬 내부에 위치한 데시마 미술관은 여행의 여운을 더해준다. 따뜻한 지중해성 기후를 지닌 쇼도시마 섬은 일본 최초의 올리브 재배지로 유명하며, 푸른 바다와 어우러진 올리브 밭과 그리스풍 올리브 공원이 이국적인 정취를 더한다.

▶다카마쓰= 가가와현의 다카마쓰는 시코쿠 여행의 허브역할을 하는 도시이다. 편리한 페리 연결과 다양한 숙박시설을 갖추고 있어 여행의 출발점으로 제격이라고 라쿠텐 트래블은 추천한다. 다카마쓰를 기점으로 역사적인 온천 도시인 마쓰야마까지 여정을 넓여본다면 시코쿠만의 깊이 있는 매력을 더욱 풍부하게 느낄 수 있다.

세토우치 국제예술제 시즌을 맞아 라쿠텐 트래블은 다카마쓰를 포함한 인근 지역 숙소를 대상으로 최대 15% 할인 쿠폰을 제공하고 있다. 에어서울을 통해 다카마쓰행 항공권을 함께 예매하면 예술제 패스권 혜택도 함께 받을 수 있어, 일본 소도시에서 힐링 여행을 계획 중이라면 추천할 만한 시기다.

다카마쓰의 대표적인 관광지 중 하나는, 에도 시대의 흔적을 간직한 일본의 3대 수성 중 하나인 다카마쓰 성이다. 일부 석벽과 망루, 정원이 아름답게 보존되어 있어 당시 무사 문화의 정취를 느낄 수 있으며, 성을 감싸는 해자에서는 유람선 탑승이나 도미 먹이 주기 체험 등 가족 단위 관광객이 즐기기 좋은 프로그램도 마련되어 있다.

또한, 도심을 벗어나 자연 속 여유를 누리고 싶다면 리쓰린 공원이 제격이다. 약 23만 평에 달하는 이 정원은 6개의 연못과 13개의 조경 언덕이 조화를 이루며, 사계절마다 변화하는 풍경을 감상할 수 있다. 공원 내 위치한 전통 찻집에서는 일본식 정원을 바라보며 쉬어갈 수 있어, 혼자만의 휴식은 물론 연인이나 부모님과의 감성 여행지로도 안성맞춤이라고 한다.

JR 호텔 클레멘트 다카마쓰는 다카마쓰역 바로 앞에 위치해 있으며, 다카마쓰 항까지 도보 5분 거리로 우수한 접근성을 자랑한다. 고층 객실에서는 세토우치 내해를 조망할 수 있어, 창밖 풍경만으로도 충분한 휴식을 선사한다. 실내는 클래식하면서도 모던한 분위기로 꾸며져 있으며, 조식 뷔페는 지역 제철 식재료를 활용한 메뉴로 구성돼 현지의 맛을 풍성하게 즐길 수 있다.

JR 호텔 클레멘트 다카마쓰는 2019년부터 2022년까지 4년 연속 라쿠텐 트래블 브론즈 어워드를 수상하며 우수한 서비스 운영을 인정받았다.

▶마쓰야마= 시코쿠의 매력을 보다 깊이 있게 체험하고 싶다면, 시코쿠 북서부에 위치한 에히메현의 마쓰야마를 추천한다. 특히 마쓰야마는 한국인 관광객을 위한 다양한 무료 입장 혜택이 마련돼 있어, 합리적인 여행을 원하는 여행객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

마쓰야마 성은 도심을 내려다보는 언덕 위에 자리 잡고 있으며, 에도 시대의 원형을 거의 온전히 보존한 12개의 천수각 중 하나다. 케이블카를 타고 올라가면 성 내부 관람은 물론, 마쓰야마 시내 전경을 한눈에 조망할 수 있는 탁 트인 전망도 즐길 수 있다.

일본의 온천 문화를 제대로 경험하고 싶다면, 3000년 역사를 지닌 도고 온천 본관을 빼놓을 수 없다. 일본의 중요문화재로도 지정된 이 목조 건축물은 고풍스러운 외관과 더불어 다양한 온천 체험을 제공한다. 대중탕인 ‘가미노유’와 ‘다마노유’부터, 황실 전용 욕실이었던 ‘유신덴’ 등 취향에 맞게 선택할 수 있는 다양한 욕탕이 마련돼 있다.

도고 온천 본관에서 도보 5분 거리에 위치한 도고 온천 후나야는 약 390년 전통을 지닌 온천 료칸으로 조용하고 아늑한 온천 마을의 분위기와 자연스럽게 어우러지는 숙소다. 전통 다다미 객실을 비롯해 일본 전통 건축 양식인 스키야 스타일로 지어진 로열 스위트, 마쓰야마 출신 화가의 작품이 전시된 특별 객실 등 다양한 타입의 객실을 갖추고 있다.

숙소 내에는 도고 온천수를 그대로 사용하는 넓은 대욕장이 마련돼 있으며, 일본식 야외 정원에는 족욕을 즐길 수 있는 공간도 운영하고 있어 연인이나 가족 단위 여행객에게 적합하다. 또한, 시코쿠 지역의 제철 식재료로 정갈하게 차려낸 가이세키 요리도 후나야의 큰 매력 중 하나다.

도고 온천 후나야는 라쿠텐 트래블 투숙객 평점 5점 만점에 4.7점을 유지하고 있으며, ‘재팬 퀄리티(Japan Quality)’ 인증을 받은 고품질 숙소이다. 일본 특유의 환대 문화 오모테나시(Omotenashi)와 세심한 서비스를 경험할 수 있는 공간으로 평가받고 있다고 라쿠텐 코리아측은 설명했다. [도움말:라쿠텐트래블 코리아]