‘컬러 마이 프리덤’ 캠페인의 두 번째 컬러 에디션 “희소성과 강력한 성능 갖춘 오프로더”

[헤럴드경제=양대근 기자] 지프(Jeep®)가 브랜드 철학과 문화를 컬러로 표현하는 ‘컬러 마이 프리덤’ 캠페인의 일환으로, 강렬한 태양을 닮은 한정판 ‘주스 에디션’을 선보인다고 7일 밝혔다.

지프는 지난 6월부터 데이-글로우 그린 컬러가 적용된 모히또 에디션 출시를 시작으로 개성 표출에 적극적인 지프 고객에게 ‘나만의 컬러로 나만의 자유를 만끽하라’는 메시지를 전하는 캠페인을 전개해 오고 있다.

강렬한 오렌지 색감으로 시선을 사로잡는 ‘주스 에디션’은 해당 캠페인 아래 선보이는 두 번째 컬러 에디션 모델로, ‘블레이징 프리덤’이라는 테마 아래 타오르는 자유의 에너지를 표현한다. 산 사이로 떠오르는 강렬한 태양을 연상시키는 오렌지 컬러가 생동감과 모험심이 가득한 라이프스타일을 자극한다.

주스 에디션은 지프의 가장 상징적인 오프로더 차량인 랭글러와 글래디에이터 각 10대씩, 총 20대 한정으로 판매된다.

‘랭글러 주스 에디션’은 루비콘 4도어 파워탑 트림을 기반으로 모파(MOPAR®)의 와일드 마운틴 데칼이 기본 적용된다. 최고 출력 272마력, 최대 토크 40.8kg·m를 발휘하는 2.0리터 직렬 4기통 가솔린 터보 엔진과 8단 자동 변속기가 강력하고 안정적인 주행 성능을 선사하며, 4대1 락-트랙(Rock-Trac) HD 풀타임 4WD 시스템과 셀렉-스피드 컨트롤, 오프로드 플러스 모드 등 오프로드 특화 기능도 놓치지 않았다. 가격은 기존 랭글러 루비콘 4도어 파워탑 트림과 동일한 8590만원이다.

랭글러 주스 고객의 경우 모파의 정품 ‘비드락 휠’ 패키지도 선택 구매할 수 있다. 패키지에는 정품 비드락 휠 5개와 펜더 익스텐션 등이 포함되어 있으며, 차량과 동일한 컬러 도색도 가능해 더욱 개성 있는 차량 외관을 완성할 수 있다.

루비콘 단일 트림으로 판매되는 ‘글래디에이터 주스 에디션’은 284마력의 3.6리터 펜타스타 V-6 가솔린 엔진과 8단 자동 변속기를 통해 강력한 주행 성능을 발휘한다. 또한, 4대1 락-트랙(Rock-Trac) HD 풀타임 4WD 시스템, 트루-락(Tru-Lok) 프론트 리어 전자식 디퍼렌셜 잠금장치, 전자식 프론트 스웨이바를 탑재해 국내 판매 중인 픽업 모델 중 가장 강력한 오프로드 성능을 자랑한다. 가격은 8510만원으로 기존 글래디에이터 루비콘과 동일하다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “지프 브랜드만의 특별한 가치를 더욱 다양한 고객들과 나누고자 스페셜 컬러 에디션을 기존 모델과 동일한 가격으로 선보이고 있다”라며, “최강의 오프로드 성능과 태양처럼 강렬한 오렌지 컬러가 어우러진 주스 에디션은 뜨거운 여름을 누구보다 대담하게 누리고 싶은 지프 고객들에게 완벽한 선택이 될 것”이라고 말했다.