지난달 세종시 아파트 거래량 200건 4월 대선 국면과 비교해 86.2% 급감

[헤럴드경제=박로명 기자] 조기 대선 정국에서 ‘세종 천도론’ 부상으로 급등했던 세종시 아파트 가격이 불과 3개월 만에 하락세로 돌아섰다. 정치권에서 행정수도 이전 문제가 공론화될 때마다 집값이 단기간에 급등락하는 롤러코스터 장세를 보이는 탓에 세종시 집값이 상승세를 이어가기 어려울 것이라는 전망도 나온다.

7일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난달 세종시 아파트 거래량은 200건(이날 기준)으로 집계됐다. 이는 전월(264건) 대비 24.2% 감소한 수치다. 세종시 아파트 거래량은 지난 4월 더불어민주당이 세종 행정수도 이전을 위한 ‘신행정수도 건설을 위한 특별조치법’을 재추진하면서 1446건까지 뛰었으나 불과 3달 새 86.2% 감소하며 7분의 1 수준으로 떨어졌다.

세종시 아파트 거래량은 지난 1월까지 만해도 305건에 머물렀다. 이어 2월에도 382건을 기록했으나, 조기 대선 정국이 펼쳐진 3월 812건으로 112.6% 증가했다. 대통령 세종 집무실 설치 기대감이 나오자 시장 분위기가 달아오르면서 4월 거래량이 1448건으로 뛰었다. 그러다 이재명 대통령이 당선 후 청와대를 보수해 복귀하겠다는 입장을 밝히자 시장 분위기가 차갑게 식으며 5월 거래량이 561건으로 급감했다.

이런 추세는 세종시 집값 추이에서도 나타난다. 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향조사 결과에 따르면 7월 마지막 주(28일 기준) 세종 아파트값은 0.04% 상승했다. 4월 둘째 주(0.04%)부터 오름세는 이어지고 있지만, 5월 이후 상승률이 눈에 띄게 줄었다. 전국 17개 시도 중 최고 상승률을 기록했던 4월 넷째 주(0.49%)와 비교하면 12분의 1 수준으로 둔화했다.

세종 아파트값이 전고점을 회복할 것이란 기대도 한풀 꺾이면서 호가도 내려가고 있다. 나성동 나릿재마을2단지 전용면적 84㎡ 매물은 지난 2일 10억원에 나왔다. 지난 4월 28일 같은 평형 고층 매물(47층)은 12억8000만원에 거래됐다. 반곡동 수루배마을1단지 전용 96㎡는 지난 4월 9억8000만원(14층)에 손바뀜했으나, 최근 같은 면적 매물 호가는 8억2000만원까지 내려갔다.

일각에선 세종에 있는 해양수산부가 연말까지 부산으로 이전하면서 매물이 급증, 수급 불균형 현상이 심화할 수 있다고 우려한다. 박원갑 국민은행 부동산수석전문위원은 “해수부가 부산으로 이전하면서 관련된 3000여명이 세종시를 빠져나가면 매물이 한꺼번에 시장에 나와 영향을 줄 것”이라며 “세종시는 다른 지역과 비교해 고점 회복률이 낮은 상태인데, 해수부 부산 이전 문제가 복병으로 등장하며 일시적인 수요 부족 현상이 발생할 수도 있다”고 강조했다.