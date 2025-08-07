안동시, 안부 살핌 우편서비스 의식 잃은 50대 남성 발견 , 신속히 119 신고

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시의 안부 살핌 우편서비스가 위기가구의 생명을 살려폭염속 감동을 주고 있다.

7일 안동시에 따르면 지난달 31일 ‘안동시 안부 살핌 우편서비스’ 대상자인 홀로 사는 A(57) 씨가 의식을 잃고 쓰러져 있던 것을 도산우체국 김재현 집배원이 발견했다.

이 남성은 당뇨합병증을 앓고 있었으며 발견 당시 자가 호흡이 어려운 위중한 상태였다.

김재현 집배원은 즉시 119에 신고, A 씨를 중환자실로 이송토록 조치했다.

A 씨는 현재 생명에는 지장이 없는 상태로 병원에서 입원 치료를 받고 있다.

이번 구조는 지난달 2일 안동시와 안동우체국이 체결한 업무협약을 바탕으로 시행 중인 ‘안부 살핌 우편서비스’ 덕분에 가능했다.

이 사업은 행정안전부 공모사업에 선정돼 시행 중이다.

관내 사회적 고립 가구를 대상으로 집배원이 월 2회 생필품을 전달하면서 안부와 건강 상태를 확인하고 위기 상황 발생 시 신속히 대응해 맞춤형 복지서비스를 연계하는 것이 목적이다.

이날 김 집배원은 평소처럼 소포를 전달하기 위해 대상자 가정을 방문했다.

하지만 여러 차례 문을 두드려도 응답이 없고 악취가 나 이상 징후를 느꼈다.

그는 창문을 통해 집안을 살피던 중 방 안에 쓰러진 A 씨를 발견하고 즉시 119에 신고했다.

김 집배원은 “7월 첫 방문 때는 눈을 맞추며 대화를 나눴는데 두 번째 방문에서는 아무 기척이 없어 평소와 다르다는 느낌을 받았다”며 “제 작은 관심이 생명을 살릴 수 있어 감사하며 앞으로도 안부 살핌에 최선을 다하겠다”고 말했다.

권기창 안동시장은 “일선에서 세심한 관찰력과 빠른 판단으로 귀중한 생명을 살리신 김 집배원께 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 고립 가구를 위한 촘촘한 복지안전망 구축에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.