명동·인천공항·온라인 동시 진행…최대 52% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계면세점이 국내 150여개 중소기업과 손잡고 ‘K-셀렉션(K-SELECTION)’ 기획전을 한다고 7일 밝혔다.

행사는 오는 9월 30일까지 명동점과 인천공항점, 온라인몰에서 동시에 진행한다. 면세점 판로를 활용해 중소기업 제품의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 자리다. 한국중소벤처기업유통원의 ‘2025 대형유통망 입점 연계 지원사업’의 일환이다.

참여 기업은 뷰티 104개, 패션 19개, 식품 30개 등이다. 스킨케어, 색조 화장품, 향수부터 의류, 액세서리, 건강기능식품, 간편식 등 다양한 상품을 최대 52% 할인된 가격으로 선보인다. 뷰티에서는 정샘물·비알머드·부쉬맨·아비브, 패션에서는 로우로우·르망고·리에티·벨롭, 식품에서는 스키니랩·세리박스·씨스팡·익스트림·모닝컴스 등이 참여한다.

신세계면세점은 참여 브랜드에 종합적인 마케팅 지원을 제공한다. 온라인 배너 및 매장 내 홍보, 모바일 앱 푸시 알림, SNS(사회관계망서비스) 채널 연계 등 노출을 극대화한다. 연말 시즌에 맞춰 선물 수요를 고려한 2차 기획전도 준비 중이다.

신세계면세점 관계자는 “해외 관광객에게 K-브랜드의 매력을 전달하고, 중소기업과 상생을 강화할 것”이라고 전했다.