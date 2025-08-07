UI·UX 개편…시청자위원회 의견 수렴 실시간 채널 기능, 리모컨 ‘옵션’ 버튼으로 통합…접근성↑

[헤럴드경제=박세정 기자] LG유플러스는 자사 IPTV 서비스 ‘U+tv’ 고객의 실시간 채널 탐색 시간을 단축하기 위해 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)를 개편했다고 7일 밝혔다.

개편은 7월부터 순차 적용 중이며 올해 안으로 전 고객에게 적용된다.

LG유플러스는 고객에게 실질적인 편의를 제공하기 위해 자체 운영 중인 시청자위원회 의견을 매년 수렴하고 있다. 지난해 시청자위원회 조사 결과, 실시간 채널의 편의 기능을 이용하기 어렵고, 원하는 콘텐츠를 찾기까지 시간이 오래 걸린 는 의견이 있었다. LG유플러스가 분석한 데이터에 따르면, 실시간 채널 시청 비중도 U+tv 고객의 80%에 달했다. 이에 LG유플러스는 U+tv 고객들의 시청 경험을 혁신하기 위해 시청 비중이 높은 ‘실시간 채널’ 개편을 추진했다.

우선 실시간 채널의 편의 기능을 한 곳에서 모두 이용하도록 옵션 UI를 개편했다. 흩어져 있던 실시간 채널 기능을 리모컨의 ‘옵션’ 버튼으로 통합해 접근성을 높였다.

U+tv 고객은 실시간 채널 시청 중 ‘옵션’ 버튼을 누르면 ▷시청 중 시력보호·자녀보호·선호채널 모드 바로 ON/OFF ▷시청 중 원하는 채널 ‘선호채널/숨길채널’ 지정 ▷편성표·채널 한눈에 보기 ▷2채널·4채널·장르별 동시 시청 등 관련 기능을 손쉽게 이용할 수 있다.

실시간 채널 시청 중 원하는 채널을 음성으로도 검색할 수 있다. 편성표 메뉴 왼쪽 상단 마이크 버튼을 누르고 원하는 콘텐츠를 말하면, 해당 콘텐츠를 방송 중인 실시간 채널을 찾을 수 있다.

LG유플러스는 고객이 현재 가입한 요금제로 볼 수 있는 전체 채널과 방영 중인 프로그램을 한번에 확인할 수 있는 ‘채널 한눈에 보기’ 기능을 추가했다.

인기가 많은 실시간 채널도 한눈에 확인할 수 있다. 편성표 메뉴에서 ‘인기 채널’을 선택하면 현재 방송 중인 실시간 채널을 시청률이 높은 순서대로 확인할 수 있다.

향후 LG유플러스는 실시간 채널 중심의 UI/UX 개편을 통해 고객이 콘텐츠를 빠르게 탐색할 수 있도록 지원하고, 전체적인 서비스 만족도를 지속적으로 향상시킬 예정이다. 또 고객 불편 사항을 실질적으로 해결하기 위해 매년 열리는 시청자위원회에서 제시된 의견을 적극 반영할 계획이다.

정진이 LG유플러스 미디어사업트라이브장(담당)은 “이번 개편은 LG유플러스만의 차별화된 고객가치인 ‘가장 쓰기 쉬운 TV’가 되기 위해 고객 중심으로 이뤄졌다”며 “앞으로도 최고의 고객 경험을 제공하기 위해 끊임없이 변화하겠다”고 말했다.