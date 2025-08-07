- 전년 대비 100% 성장률 기염…여름철 필수템으로 부상

㈜메디앙스의 민감성 스킨케어 전문 브랜드 ‘닥터아토’는 대표 인기 제품 ‘쿨링 선 스프레이’가 본격적인 폭염과 함께 쿠팡에서 일일 최다 판매 기록을 연일 경신하며, 선케어 No.1 브랜드로서의 입지를 확고히 하고 있다고 밝혔다.

닥터아토에 따르면 쿨링 선 스프레이는 21년 출시 이후 누적 판매량 약 100만개를 돌파한 스테디셀러 제품이다. 특히 지난 7월 10일에는 쿠팡에서 단일 제품 기준 최다 판매량을 기록했으며 이후에도 일 판매 최고 수량을 연일 갱신하며 작년 동기간 대비 약 1.5배 이상 판매가 증가했다.

메디앙스 측은 소비자 수요를 따라가지 못할 정도로 큰 호응을 얻고 있다고 밝혔다.

실제로 입고와 동시에 빠르게 품절되는 현상이 반복되며, 품절 대란이 일어나기도 했다. 쿠팡에서는 연일 판매 신기록을 경신하며 높은 인기를 이어가고 있다. 지난 7월 27일 기준, 선스프레이는 전년 대비 100% 성장률을 기록하는 기염을 토했다.

코스트코도 2024년말 러브콜을 통해 입점에 타진, 2025년 본격적인 판매를 시작했다. 현재 판매 호조에 따라 발주물량을 따라가기 힘들 정도로 공급 속도가 수요를 따라잡기 어려운 상황이 지속되고 있다.

이번 성과는 본격적인 휴가 시즌과 더불어 여름철 강해진 자외선으로 인해 보다 빠르고 강력한 쿨링 선케어 제품을 찾는 소비자 수요 증가가 주된 요인으로 분석된다.

닥터아토 쿨링 선 스프레이는 전신에 고르게 분사할 수 있는 스프레이 타입으로, 휘슬러 빙하수를 함유해 즉각적인 쿨링감을 선사한다. 피부반응도 0.00 초저자극 선케어 제품으로 민감한 피부는 물론 아이부터 어른까지 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다. SPF50+ PA+++의 강력한 자외선 차단력과 더불어 물 묻은 피부에도 사용 가능해 물놀이나 야외활동 시 빠르고 간편하게 자외선 차단이 가능해 소비자들에게 높은 만족도를 얻고 있다. 또한, CO₂ 배출을 줄인 DME 클린 가스를 사용해 지속 가능성까지 고려한 점도 긍정적인 반응을 얻고 있다.

닥터아토 담당자는 “쿨링 선 스프레이는 ‘자극 없이 간편하게 자외선 차단 가능한 제품’을 찾는 소비자 니즈와 환경 트렌드를 모두 반영한 제품”이라며 “앞으로도 민감 피부가 안심하고 쓸 수 있는 선케어 제품 개발을 통해 시장에서의 입지를 강화할 계획이다”라고 전했다.

한편 닥터아토 선케어 라인은 선 스프레이 외에도 쿨링 선젤, 더마 선크림, 선스틱 등 다양한 타입으로 구성돼 있어 개인의 선호에 따라 선택하여 사용할 수 있다.