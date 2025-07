PPC 플랫폼 활용하면서 크기 커져 디젤 활용한 마일드 하이브리드 플러스 가격도 기존 대비 ‘소폭 상승’ 그쳐 스티브 클로티 아우디코리아 사장 “세련된 디자인에 공간감 키운 차들”

[헤럴드경제=김성우 기자] “성능을 넘어서 감성을 자극하는, 아우디가 생각하는 기술은 그런 가치를 더하는 경험이 돼야 한다고 믿고 있습니다. 더 뉴 아우디 A5와 Q5는 이런 시대적 요구에 부응하기 위해 제작됐습니다.” (스티브 클로티 아우디코리아 사장)

아우디 코리아가 프리미엄 중형차 라인업인 ‘더 뉴 아우디 A5 (The New Audi A5)’와 ‘더 뉴 아우디 Q5(The New Audi Q5)’를 국내 공식 출시하고 판매를 시작한다고 1일 밝혔다. 두 모델이 한국 시장에서 꾸준히 사랑받아온 스테디셀러라는 점을 감안했을 때, 한국시장에서의 최근 부진(지난해 7위)을 씻어낼 모델로 기대치가 높다.

현장에 자리한 스티브 클로티 아우디코리아 사장은 “새로운 A5는 세련된 디자인에 이전 세대 대비 크기를 키운 기대이상의 여유로운 공간감을 자랑하는 모델”이라면서 “Q5는 아우디 SUV 라인업의 가장 성공적인 모델이자 지난 15년간 글로벌 시장에서 가장 사랑받아온 대표적인 프리미엄 SUV”라고 소개했다.

실제 현장에서는 두 모델의 실물이 공개됐다.

우선 이날 파란색 색상의 모델이 공개된 ‘더 뉴 아우디 A5’는 아우디가 내연기관 및 플러그인 하이브리드 모델을 위해 새롭게 개발한 전용 플랫폼 ‘PPC(Premium Platform Combustion)’를 기반으로 탄생한 세단이다.

아우디 디젤 모델 최초로 고효율 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 기술을 적용했고,스팟 세단 모델이다. 최신 디지털 기술과 직관적인 인터페이스, 다이내믹한 주행성능, 감성적인 디자인이 결합됐다.

또 ‘더 뉴 아우디 A5’ 전 트림에는 아우디의 사륜구동 시스템 콰트로와 7단 자동 S 트로닉 변속기가 기본 탑재됐다. ‘더 뉴 아우디 A5 40 TFSI 콰트로’는 최대출력 204 마력, 최대토크 34. 67kg.m를, ‘더 뉴 아우디 A5 45 TFSI 콰트로 ‘는 271.9 마력, 최대토크 40. 79kg.m를 발휘한다. ‘더 뉴 아우디 A5 40 TDI 콰트로’는 최대출력 204 마력, 최대토크 40. 789kg.m를, ’더 뉴 아우디 S5 TFSI‘는 최대출력 367 마력과 최대토크 56. 08kg.m에 달한다.

특히, ‘더 뉴 아우디 A5 40 TDI 콰트로’ 어드밴스드 및S-라인 트림에는 디젤 모델 최초로 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 시스템이 적용됐다.

이전 세대 모델 대비 전장은 65mm, 전폭 15mm, 전고 25mm가 늘어났다. 전 트림에는 아우디 최초로 투명도 조절이 가능한 스위처블 파노라믹 루프와 함께 하이빔 어시스트, 웰컴 세레모니, 사이드 미러 프로젝션 라이트, 풀 바디 페인트와 바디 컬러 사이드 미러 등 고급 외장 사양이 기본 제공된다. 가격은 5789만원부터로 기존 대비 많은 인상폭을 보이지 않았다.

또 프리미엄 중형 SUV ‘더 뉴 아우디 Q5’는 내연기관 전용 PPC(Premium Platform Combustion) 플랫폼과 고효율 MHEV 플러스 기술이 적용된 첫 번째 SUV로 주목을 받는다. A5와 마찬가지로 아우디 디젤 모델 최초로 고효율 마일드 하이브리드 플러스 (MHEV Plus) 기술을 적용했다. 3세대 ‘아우디 Q5’는 강인하면서도 세련된 외관, 정밀한 주행 성능, 직관적인 인터페이스, 진보된 디지털 기술이 조화를 이룬다.

특히, 고효율 마일드 하이브리드 플러스(MHEV Plus) 시스템은 최대 18kW(유럽 기준)의 출력을 더해주며, 엔진 개입 없이도 부드럽고 조용한 주행이 가능해져 디젤 모델 특유의 진동을 감소시키고 쾌적한 승차감을 동시에 제공한다.

PPC 플랫폼 덕분에 기존 모델 대비 전장은 35mm, 전폭은 5mm 늘어나 한층 더 쾌적하고 여유로운 실내 공간과 당당한 존재감을 보여준다. 길게 뻗은 보닛, 새롭게 디자인된 아우디 2D 로고, 매끄러운 루프라인이 어우러져 SUV 본연의 강인함과 아우디 특유의 정제된 세련미를 동시에 보여준다.

이번에 출시되는 ‘더 뉴 아우디 Q5’는 ▷ 더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 어드밴스드 ▷ 더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 S-라인 ▷ 더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 S-라인 블랙 에디션 총 3가지 트림으로 구성된다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’의 가격은 6968만원부터다. (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준) 아우디 코리아는 이번 ‘뉴 아우디 Q5 40 TDI’ 모델을 시작으로, TDI 엔진을 탑재한 스포트백 모델과 TFSI 엔진 기반의 SUV 및 스포트백 모델을 순차적으로 선보일 계획이다.