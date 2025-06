[헤럴드경제=고승희 기자] 미국 애니메이션에서 튀어나온 K-팝 걸그룹 헌트릭스와 사자보이즈가 세계 무대를 주름잡기 시작했다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(KPop Demon Hunters)의 주인공들이다.

29(현지시간)일 미국 빌보드가 공개한 차트 예고 기사에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범이 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 8위로 데뷔했다.

이 앨범은 차트 집계 기간 동안 SEA 2만7000장, 앨범 판매량 3999장, TEA 1000장을 기록했다. 3만1000장의 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다. ‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 순위를 정한다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 올해 발매한 사운드트랙 중 가장 높은 데뷔 성적이자 첫 ‘톱 10’을 기록한 앨범이다.

앨범엔 애니메이션 속 인기 K-팝 걸그룹 ‘헌트릭스’가 부른 ‘테이크 다운’(Take Down)·‘골든’(Golden)과 경쟁 보이그룹 ‘사자 보이즈’의 ‘소다 팝’(Soda Pop) 등이 수록됐다. ‘테이크 다운’은 트와이스의 정연, 지효, 채영이 부른 버전도 담겼다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 활발한 청취가 나타나고 있다. 스포티파이의 6월 28일자 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트에선 ‘골든’ 7위, ‘유어 아이돌’(Your Idol) 11위, ‘소다 팝’ 17위, ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done) 19위, ’프리‘(Free) 34위, ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like) 39위, ’테이크 다운‘ 57위, ’테이크 다운‘(정연·지효·채영 버전) 100위에 오르며 차트에서 지분을 넓혀가고 있다.

‘데일리 톱 송 미국’ 차트에선 ‘유어 아이돌’ 6위, ‘골든’ 8위, ‘하우 잇츠 던’ 21위, ‘소다 팝’ 29위, ‘왓 잇 사운즈 라이크’ 38위, ‘프리’ 42위, ‘테이크 다운’이 52위를 차지했다.