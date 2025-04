“다른 나라의 무역을 방해할 수 있는 것도 국력이다. 더 큰 힘을 가지기 위한 국가 간의 경쟁은 무역에도 스며든다” (so long as a sovereign nation can interrupt trade with any country at its own will, the contest for more national power permeates trade relations)

…Albert O. Hirschman ‘National Power and the Structure of Foreign Trade’(1945)

최근 미국에서 주목받고 있는 유태계 독일 경제학자 알버트 히셔만의 책에 나오는 구절이다. 이 책을 요약하면 ‘무역관계에서 생기는 상호의존성은 경제적 이익을 넘어 한 국가가 다른 국가에 대해 경제적 압박이나 협상력을 행사할 수 있게 한다’이다. 무역관계에서 종속되면 정치적으로도 국익이 침탈 당할 수 있다는 뜻이다. 무역의 정치적 무기화다. 여기서 중요한 것은 상호의존성에 대한 판단이다.

만만한(?) 순서로 협상 시작한 미국…한국이 두 번째

미국이 무역협상을 시작했다. 1차 대상은 일본, 한국, 인도, 호주, 영국이다. 미국과 경제는 물론 안보로도 깊이 엮인 비교적 만만한(?) 나라들이다. 한 나라씩 워싱턴으로 불러 요구를 하고 이를 수락하라고 압박하는 형식이다. 함포를 앞세워 불평등조약 강요하던 옛 열강의 개항 방식을 떠올리게 한다. 트럼프는 아미 이들 나라와의 협상 결과를 앞세워 다른 나라에 본보기로 삼으려는 듯 하다. 가장 치열할 중국과의 협상을 유리하게 이끌기 위해 이들 나라에 대중 봉쇄를 강제할 것이란 전망도 나온다. 먼저 할수록 불리한 협상인데 대통령 자리가 공석인 한국의 순서가 무려 두 번째다.

외국인 투자자들은 꽤 불안한 모양이다. 4월 들어 외국인의 한국 주식 순매도가 지난 16일 기준 10조원을 넘었다. 외국인의 월간 순매도 최고 기록은 2023년 9월의 7조9000억원이다. 외국인은 올 3월까지 8개월 연속 한국 주식을 순매도했다. 금융위기 직전의 최장 기록 11개월(2007년 6월~2008년 4월)에 도전하게 됐다. 유럽 자금의 이탈 규모가 크다. 달러의 상대적 약세까지 겹치며 유로화 환율은 이미 1600원을 훌쩍 넘었다. 협상 순서는 두 번째이지만, 반드시 합의를 이룰 필요는 없어 보인다. 이를 위해 협상에 앞서 트럼프와 미국의 현재 상황, 그리고 상호의존성을 정확히 이해할 필요가 있다.

“미국이 강탈 당한다”…트럼프, 관세전쟁 택한 이유는

미국 경제의 가장 깊은 문제는 세입 보다 지출이 많은 재정적자다. 이자가 국방예산에 맞먹어 빚으로 빚을 막아야 할 정도다. 경제협력개발기구(OECD)의 2024년 통계를 보면 미국의 세수는 국내총생산(GDP)의 25.2%다. 회원국 평균 33.9% 보다 아주 낮다. 제조가 아닌 소비 중심 경제구조여서 만성 무역적자다. 달러 순 유출이다. 국제 결제 수단인 기축통화를 글로벌 시장에 공급한다는 의미도 있지만 미국 정부로서는 계속 국채나 달러를 발행해야 한다는 뜻이다. 그럼에도 외환보유고 등의 필요로 달러는 늘 수요 우위였다. 달러 발행이 크게 늘었지만 다른 나라 통화대비 강세를 유지해 온 이유다.

미국 정부와 기업이 유가증권을 발행하면 대미 무역흑자국들은 미국에서 번 달러로 이를 매입했다. 외국자본이 보유한 미국 금융자산만 따져도(Apollo Asset management 추정) 주식(총 52조) 19조 달러, 국채(총 36조) 7조 달러(36조), 회사채(총 11조) 5조 달러에 달한다. 미국의 정부와 기업은 외국인들에게 정기적으로 이자와 배당을 지급해야 한다. 무역적자로 인해 계속 빚을 늘려야 하는 처지인데, 재정적자까지 줄이지 못하면 미국의 부가 계속 해외로 넘어가는 구조라고 볼 수도 있다. 수출과 세수를 동시에 늘려 미국 경제를 지키려면 관세가 최선이라는 선택을 내릴 만하다.

얕보고 깔보고…백악관의 오만과 편견

두번째 임기를 시작하자마자 트럼프는 자신만만하게 관세전쟁을 선포했지만, 상황은 예상과 다르게 흘러가는 듯하다. 우선 유럽연합(EU)와 중국의 반발이 강력하다. 미국이 미처 예상하지 못했던 정도인 듯 하다. 이는 트럼프의 판단이 오락가락하는 데서 읽을 수 있다. 재무장관인 스콧 베센트도 당황한 듯 하고, 연방준비제도 의장인 제롬 파월은 대놓고 오판을 지적할 정도다.

사실 미국은 아직 주요 공산품을 자급자족할 만큼 제조업 경쟁력이 일정 수준에 도달하지 못했다. 이런 상황에서 관세만 높인다면 수입업자들은 가격 상승 분을 미국 소비자에게 전가하게 된다. 자국 국민을 상대로 한 증세와 마찬가지 효과다. 소비가 위축된다면 증세 효과도 기대하기 어렵다.

중국이나 유럽이 미국을 위협할 수단들도 과소 평가한 듯하다. 유럽은 대부분 미국 IT기업들의 인프라를 이용한다. 미국 IT대기업이 유럽에서 거두는 서비스업 수출 실적이 상당하다. 유럽의 보복이 꽤 효과적일 수 있다는 뜻이다. 그 동안 유럽이 미국에 고분고분했던 이유는 안보 보장 때문이다. 트럼프는 유럽과 북대서양조약기구(NATO)에서 미군의 역할을 축소하기로 했다. 유럽으로서는 미국을 따라야 할 이유가 그만큼 적어졌다. 선진국 집단인 유럽이 미국의 통제에서 벗어나 독자적인 영향력을 구축하기 시작하면 중국으로서는 반길 일이다. 유럽과 친해져 미국을 견제할 수 있기 때문이다. 중국을 견제해야 할 미국 입장에서는 반길 수 없는 상황이다.

중국의 반발은 더 강력하다. 국민들이 고통을 감내하려 하고 정부도 항전 태세다. 수출감소로 기업실적이 악화되면 가계소득이 줄겠지만 중국 정부는 재정을 풀어 지원할 방침이다. 중국은 미국 외에도 수출할 곳이 많지만 미국은 전세계를 상대로 관세를 높였다. 싼 값에 물건을 구할 곳이 많지 않을 수 있다.

결연한 中…희토류 수출규제로 美아킬레스건 정조준

가난한 시절을 겪었던 중국인과, 풍족한 삶만 누렸던 미국인의 경제전쟁에 대한 내성은 다를 가능성이 크다. 무엇보다 중국은 선거가 없는 나라다. 미국은 2년 마다 선거를 치러야 한다. 시간이 지날수록 공화당 의원들은 내년 중간선거를 의식하지 않을 수 없다. 트럼프는 시간에 쫓길 수 밖에 없는 처지다.

무엇보다 중국 정부의 희토류 수출 규제는 특히 미국에 치명적이다. 희토류는 첨단제품 생산에 꼭 필요하다. 중국이 80% 이상 절대 독점하고 있다. 미국이라도 당장 대체재를 구할 곳이 없다. 수 개월 치인 재고가 바닥나면 민간은 물론 군 전력에까지 차질이 발생한다. 반대로 중국 입장에서 희토류는 채찍 뿐 아니라 당근으로도 활용할 수 있는 카드다. 실제 중국은 반미 동맹 기치를 이미 내걸었다.

좀처럼 해외로 나가지 않는 시진핑 국가주석이 보기 드물게 미국이 높은 관세를 부과한 베트남, 말레이시아, 캄보디아를 직접 방문했다. 시 주석은 이들 나라에 미국에 맞서 힘을 합치자고 호소했다. 내달에는 유럽연합(EU) 지도자들도 중국으로 불러 ‘반 트럼프 동맹’을 제안할 것으로 알려졌다. 시 주석은 한국에도 이미 손을 내밀었다. 한한령(寒韓令)을 해제하고 비자 면제도 시행했다. 미국이 무섭지만 글로벌 공급망을 고려할 때 중국의 손을 뿌리쳤을 때의 불이익도 상당할 수 있다.

트럼프 행정부의 실책은 의존성에 대한 잘못된 판단이다. 중국이 미국에 의존하고 있는 게 아니다. 미국은 대부분의 나라에 중요하지만 그렇다고 중국과 관계를 끊기도 어려운 게 현실이다. 일방적 의존이 아니라 상호의존의 상태일 때 무역전쟁을 벌이는 것은 사실상 자해 행위다. 이를 깨닫지 못하고 계속 상대에 대한 압박 수위를 높이게 되면 물리적 충돌로 이어질 수도 있다. 특히 미국과 중국의 대립은 단순히 경제적 경쟁을 넘어 글로벌 패권 다툼의 양상이라는 점에서 상황이 심각하다.

200년 만의 패권 승부…무역전쟁, 무력충돌로 바뀔 수

1840년 아편전쟁 전까지 세계 최대 경제대국은 중국(淸)이였다. 당시 중국 경제규모(GDP)는 전세계의 30%를 넘을 정도였다. 아편전쟁으로 경제 패권은 영국으로 넘어간다. 19세기 중반 대영제국 경제는 전세계의 25% 이상을 차지한다. 현재 미국 경제가 전세계에서 차지하는 비중도 25% 정도다. 많은 전문가들이 빠르면 2030년대 중국 경제가 미국을 추월할 것으로 예상한다. 적중한다면 200년만에 동서양 간 글로벌 패권 전환이다. 새로운 패권 국가가 등장하면 이전 패권국은 빠르게 쇠락한다. 미국이 이를 모를 리 없다.

상호의존성으로 결판이 나지 않으면 결국 물리력에 의존할 가능성이 크다. 과거 역사가 그렇다. 1차 세계대전 이후 맺어진 베르사유조약은 독일에 불평등 무역을 강요했다. 독일이 폴란드에 공산품을 수출할 때는 높은 관세를 부담했다. 폴란드가 독일에 식량 등을 수출할 때는 관세가 없었다. 독일은 폴란드에 영토까지 떼어줬다. 결국 1925년 독일은 베르사유조약을 어기면서 폴란드와 관세 전쟁을 벌인다. 히틀러가 집권하며 관세전쟁을 중단하지만 폴란드 침공을 위한 기만 전술이었다. 폴란드는 2차 세계대전의 첫 희생국이 된다.

중일전쟁 이후 영토를 확장해 가던 일본은 석유 등 부족한 자원을 조달하기 위해 동남아시아까지 진출한다. 이는 필리핀 등을 기점으로 태평양을 장악하고 있던 미국과 영국을 자극했다. 독일과의 전쟁에 여력이 없던 영국 등 유럽국가와 달리 미국은 일본에 대해 자원 수출 금지 등 무역제재를 가한다. 일본은 미국의 제재를 풀기 위해 노력하지만 실패한다. 결국 일본의 선택은 진주만 공습이었다.

미국에도 중국에도 꼭 필요한 반도체 대부분을 만드는 대만이 1939년의 폴란드, 1941년의 진주만이 될 가능성을 점치는 관측이 적지 않다.