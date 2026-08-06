[헤럴드경제=임세준 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 대통령의 형사소송법 언급 내용을 담은 기사를 들고 발언 발언을 하고 있다.


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